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Kartal Belediyesi’nden lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimine destek

Kartal Belediyesi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 2022-2023 eğitim yılı için Destek Eğitim Kursları’nın başvurularını almaya başlıyor. Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak amacıyla dersler verilmeye başlanacak. 2022-2023 eğitim yılında başlayacak olan kurslar için başvurular Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılacak. Kartal’da ikamet etme şartının arandığı başvurular LGS ve TYT/AYT eğitimi için 1 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 10:09
Kartal Belediyesi’nden lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimine destek
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Başkan Gökhan Yüksel: “Öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olmayı sürdüreceğiz”

Başkan Gökhan Yüksel : “Kartal’da önceliklerimizden biri de öğrencilerimiz ve gençlerimiz. Onların spor ve sanat ile kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra eğitimleri konusunda da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Üniversite öğrencilerimize maddi olarak eğitim desteğinin yanında şimdi de lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan genç arkadaşlarımız için çalışmalarımıza başlıyoruz. Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde hem lise hem de üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin eğitimleri için kurslarımız yeni eğitim-öğretim döneminde açılacak. Öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda elimizden gelen her türlü desteği sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başvuru Şartları:

*Kartal’da ikamet ediyor olmak.

*TYT/AYT için;

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 12.sınıf öğrencisi olmak veya

2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında liseden mezun olmak

*LGS için;

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 8.sınıf öğrencisi olmak

Not:

1- Başvurusu kabul edilen her öğrenci, Kartal Belediyesi, Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde ‘Seviye Belirleme Sınavı’na alınacaktır.

2- Sınav tarihi için öğrenciler ve veliler aranarak bilgilendirme yapılacaktır.

3- Kesin kayıtlar sınav başarı sırasına göre belirlenecektir.

4- Daha önce kurumumuzda sadece 12. Sınıf öğrencisi olarak eğitim alan öğrenciler tekrar kayıt yaptırabileceklerdir.

5- Başvuru tarihleri LGS ve 12 sınıf TYT/AYT eğitimi için 01 Nisan – 31 Mayıs 2022, yeni mezun öğrenciler için 01 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacaktır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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