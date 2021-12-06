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Kartal Belediyesi’nden, Kreş Öğrencilerinin Velilerine ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’

Kartal’da, olası afetlere karşı; hazırlık, arama kurtarma ve eğitim çalışmalarının kapsamlı yürütülebilmesi adına Sivil Savunma Uzmanlığı hizmet binasını faaliyete geçiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:43
Kartal Belediyesi’nden, Kreş Öğrencilerinin Velilerine ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’
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Bugüne kadar binlerce Kartallı vatandaşa olası afetlere karşı çeşitli eğitimler veren Kartal Belediyesi, sahip olduğu 15 kreşte eğitim gören öğrencilerin velilerine, ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’ veriyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı binasında gerçekleştirilen eğitimlerde veliler; deprem anında, sonrasında ve deprem öncesinde yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin afet riskini çok ciddiye aldıklarını kaydederek; “Sivil Savunma Uzmanlığı ekibimiz, Kartal’daki Afet Bilinçlendirme eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sayede bugüne kadar binlerce vatandaşımıza ulaştık. En son bu konuda, kreş öğrencilerimizin velilerine yönelik bir çalışma başlattık. Tüm arkadaşlarımıza, bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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