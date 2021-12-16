Kartal Belediyesi’nden Kazakistanlı Öğrencilere Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Kazakistanlı öğrencilerden eğitime büyük ilgi

Abai Kazakh National Pedagogical Üniversitesi’nde öğrenim gören 72 Kazakistanlı öğrenci için Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ofis iş birliği ile oluşturulan SOYAÇ Staj Eğitim Programı kapsamında Afet Bilinçlendirme ve Farkındalık eğitimi verildi. Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen ve Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından verilen eğitime öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı eğitmeni Ömer Can Erdoğan tarafından verilen eğitim Kazakistanlı öğrenciler için simultane çeviri yapılarak aktarıldı. Eğitimde afet öncesi alınması gereken önlemler, olası bir afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Psiko-Sosyal Destek Eğitimleri Planlanıyor

Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün de desteğiyle yürütülen ‘Çocuklarla Birlikte’ projesiyle Kartal Belediyesi tarafından çocuklara ve onlara yardımcı olan personellere sivil savunma eğitimi verilmişti. 2011 yılından bu yana iş birliğini devam ettiren SOYAÇ ve Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, görevli sivil savunma personeline yönelik psiko-sosyal destek amaçlayan eğitim programları için de çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)