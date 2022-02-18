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Kartal Belediyesi’nden KAS-DER’e Ziyaret

Kartal Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren hemşehri derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Söz konusu ziyaretler kapsamında Kartal Belediyesi yetkilileri, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Kartal Şubesi’ne giderek dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 09:40
Kartal Belediyesi’nden KAS-DER’e Ziyaret
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Ziyarete Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazar, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz ile Kartal Afet Gönüllüleri katıldı.

KAS-DER Kartal Şube Başkanı Resul Uyanık ve dernek üyelerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sevgi ve selamlarını ileten heyet, Başkan Gökhan Yüksel’in: ”İlçemizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu merkezine alarak faaliyet gösteren derneklerimizi önemsiyoruz. Kartal Belediyesi olarak katılımcı demokrasi anlayışı ile komşularımızla, muhtarlarımızla ve siz kıymetli dernek yöneticilerimizle buluşmalarımıza devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte güçlendirecek, güzel ilçemize hep birlikte artı değer katacağız.” mesajını da iletti.

KAS-DER’den Kartal Belediyesi’ne Teşekkür

Görüşmenin devamında Dernek Başkanı Resul Uyanık, Kartal Belediyesi’nin 11 Ağustos 2021’de gerçekleşen sel felaketinde Sivil Savunma Uzmanlığı personeli ile canla başla çalıştığını söyleyerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve afet bölgesinde emek veren tüm Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Kartal Belediyesi yetkilileri de misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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