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Kartal Belediyesi’nden Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Kartal Belediyesi, Türk Kızılayı ve Kartal Kent Konseyi, kanser hastası olan Barkın Başocak’ın yararına, 3 gün sürecek kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye alanında düzenlenen kampanyanın hem Barkın’a hem de diğer hastalara umut olması amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2022 Salı 18:08
Kartal Belediyesi’nden Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası
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39 yaşında bir lösemi hastası olan Barkın Başocak’ın annesi Sevim Başocak’ın talebi üzerine Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve Kartal Kent Konseyi iş birliğinde önemli bir kampanya başlatıldı.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kampanya vatandaşların yoğun katılımı ile ilk gününü geride bıraktı. Birinci günü kan ve kök hücre bağışı, iki ve üçüncü günü kök hücre bağışı olmak üzere toplam 3 gün sürecek kampanya çerçevesinde Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye alanı, günün erken saatlerinde getirilen tam teçhizatlı ekipmanlarla hazırlandı.

İlk gününde katılımın yoğun olduğu kan ve kök hücre bağışı etkinliğinde bağışçılar, fuaye alanını doldurdu. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra belediye personeli de büyük ilgi gösterdi.

Uzmanlar tarafından detaylı bir bilgi taraması yapıldıktan sonra sedyelere alınan bağışçılar, kan ve kök hücre bağışlarını yapmalarının ardından belli bir süre gözlem altında tutuldu ve ardından kendilerine çikolata ve soda ikram edildi.

Alanda hazır bulunan hasta annesi Sevim Başocak bağışçılara tüm lösemi anneleri adına teşekkür edip, kampanyaya herkesin duyarlı olmasını beklediğini belirtti.

Mustafa Oktay Aksu’dan Kan ve Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu da kan bağışı yaparak destek verdi. Bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Aksu, “Bu konuyu öncelikle Kartal Kent Konseyi’ndeki arkadaşlarımızdan haber aldık.

Kartal Kent Konseyi, Kartal Belediyesi ve Kızılay Kartal iş birliğiyle bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Barkın’ın annesi de şu anda yanımızda. Kardeşimiz yaklaşık bir buçuk yıldır lösemi tedavisi görüyor ve kendisine donör arayışı içerisindeyiz.

Ümit ediyorum ki bu kardeşimize burada uygun donör bulunur, kan nakli gerçekleşir ve sağlığına kavuşur. Tüm komşularımızı bağışta bulunmaya davet ediyorum.” Dedi.

2 Ağustos Salı günü başlayan ve üç gün sürecek olan kampanyada ilk gün kan ve kök hücre bağışı, kalan iki günde ise yalnızca kök hücre bağışı kabul edilecek.

Kampanya 4 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Toplanan kök hücre bağışlarıyla hem Barkın Başocak için uygun bir donör aranacak hem de Kızılay’da analizleri yapılan bağışların diğer hastalara da şifa olması sağlanacak.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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