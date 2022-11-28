banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.923,23
ALTIN
1.042,41
DOLAR
18,64
STERLİN
22,27
EURO
19,27
SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya: Ak Parti Algı İle İş Yapıyor
Son Dakika
SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya:...
İmamoğlu: 2023 Yılı Bütçemizi % 99 Artırdık... Bunun Yarısı YatIrımlara Gidecek (VİDEOLU)
Son Dakika
İmamoğlu: 2023 Yılı Bütçemizi %...
İyi Partinin Yeni Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar Şeçildi (VİDEOLU HABER)
İyi Partinin Yeni Zeytinburnu İlçe...
İBB'Den Basın Açıklaması Var : Kimse Kurumumuzu Yıpratamaz
İBB'Den Basın Açıklaması Var :...

Kartal Belediyesi’nden Kadınlara “Şiddete Karşı Haklarımız” Paneli

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün girişimi ile “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla “Şiddete Karşı Haklarımız” adlı bir panel düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2022 Pazartesi 09:48
Kartal Belediyesi’nden Kadınlara “Şiddete Karşı Haklarımız” Paneli
banner171

Kartal Belediyesi, Mor Dayanışma Kadın Derneği ve İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliği ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde 6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanunun maddeleri anlatılarak, kadınların konuyla ilgili soruları yanıtlandı. 2 oturum halinde düzen

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

lenen panelde kadınlara şiddetin türleri de anlatılarak detaylı bilgi verildi. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın da panele katılarak birer konuşma yaptı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen paneli; aralarında Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyesi Nejla Erdem, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz, Kartal Belediyesi birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Panelin ilk oturumuna konuşmacı olarak uzman psikolog Sinem Özkaya Alp, Mor Dayanışma üyesi İrem Kayıkçı ve Avukat Çağla Çinili katıldı. İrem Kayıkçı sunum eşliğinde gerçekleşen oturumda, Mor Dayanışma’nın düzenlediği etkinlikler ve Kartal Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Öz Savuma Atölyesi hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetin türleri konusunu ele alan Sinem Özkaya, konuyu verdiği örnekler ile detaylandırdı. Avukat Çağla Çinili ise 6284 sayılı kanun ile ilgili verdiği bilgilerle olası bir şiddet durumunda yapılması gerekenleri aktardı.

Şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceğinin madde madde anlatıldığı ilk oturumun ardından konuşmacılara Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz tarafından buket takdim edildi.

Panelin 2. oturumu ise İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmaları ile başladı.

Kesik konuşmasında, Gedik Üniversitesi olarak gerek kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerekse kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları amacıyla yapılan projelere verdikleri desteklerden bahsetti. İmam Aydın ise Kartal Belediyesi olarak kadın istihdamını artırmak için çaba sarf ettiklerini ve bu çabaların güzel sonuçlarından bir tanesini Kreş Müdürlüğü’nün oluşturduğunu söyledi. Aydın, Kreş Müdürlüğü’ndeki kadın istihdamı oranını yüzde 90’lara çıkardıklarını söyleyerek bu tarz çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalarının ardından başlayan 2. oturuma ise konuşmacı olarak İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ayhan Aygörmez ve aynı üniversiteden Dr. Öğretim Görevlisi Ayşin Şişman katıldı.

Bu oturumda da kadına yönelik şiddete karşı kadınların sahip oldukları haklar ile ilgili bilgiler verilerek güncel örnekler üzerinden eşitlikçi topluma giden basamaklar hatırlatıldı. Kadınlar için Dijital Girişimcilik Atölyesi ile ilgili de bilgilerin verildiği oturumun ardından, Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Kadınlar için Dijital Girişimcilik Atölyesine katılanlara sertifikaları verildi.

Programın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyesi Nejla Erdem ile Kartal’ın kadın muhtarları Senem Özdemir ve Arzu Keskin tarafından konuşmacılara buket takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Personeline İşaret Dili Eğitimi
Kartal Belediyesi Personeline İşaret Dili Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik İş Güvenliği Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik İş Güvenliği Eğitimi
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169