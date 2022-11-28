Kartal Belediyesi’nden Kadınlara “Şiddete Karşı Haklarımız” Paneli

Kartal Belediyesi, Mor Dayanışma Kadın Derneği ve İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliği ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde 6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanunun maddeleri anlatılarak, kadınların konuyla ilgili soruları yanıtlandı. 2 oturum halinde düzen

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

lenen panelde kadınlara şiddetin türleri de anlatılarak detaylı bilgi verildi. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın da panele katılarak birer konuşma yaptı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen paneli; aralarında Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyesi Nejla Erdem, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz, Kartal Belediyesi birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Panelin ilk oturumuna konuşmacı olarak uzman psikolog Sinem Özkaya Alp, Mor Dayanışma üyesi İrem Kayıkçı ve Avukat Çağla Çinili katıldı. İrem Kayıkçı sunum eşliğinde gerçekleşen oturumda, Mor Dayanışma’nın düzenlediği etkinlikler ve Kartal Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Öz Savuma Atölyesi hakkında bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetin türleri konusunu ele alan Sinem Özkaya, konuyu verdiği örnekler ile detaylandırdı. Avukat Çağla Çinili ise 6284 sayılı kanun ile ilgili verdiği bilgilerle olası bir şiddet durumunda yapılması gerekenleri aktardı.

Şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceğinin madde madde anlatıldığı ilk oturumun ardından konuşmacılara Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz tarafından buket takdim edildi.

Panelin 2. oturumu ise İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmaları ile başladı.

Kesik konuşmasında, Gedik Üniversitesi olarak gerek kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerekse kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları amacıyla yapılan projelere verdikleri desteklerden bahsetti. İmam Aydın ise Kartal Belediyesi olarak kadın istihdamını artırmak için çaba sarf ettiklerini ve bu çabaların güzel sonuçlarından bir tanesini Kreş Müdürlüğü’nün oluşturduğunu söyledi. Aydın, Kreş Müdürlüğü’ndeki kadın istihdamı oranını yüzde 90’lara çıkardıklarını söyleyerek bu tarz çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalarının ardından başlayan 2. oturuma ise konuşmacı olarak İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ayhan Aygörmez ve aynı üniversiteden Dr. Öğretim Görevlisi Ayşin Şişman katıldı.

Bu oturumda da kadına yönelik şiddete karşı kadınların sahip oldukları haklar ile ilgili bilgiler verilerek güncel örnekler üzerinden eşitlikçi topluma giden basamaklar hatırlatıldı. Kadınlar için Dijital Girişimcilik Atölyesi ile ilgili de bilgilerin verildiği oturumun ardından, Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Kadınlar için Dijital Girişimcilik Atölyesine katılanlara sertifikaları verildi.

Programın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyesi Nejla Erdem ile Kartal’ın kadın muhtarları Senem Özdemir ve Arzu Keskin tarafından konuşmacılara buket takdim edildi.