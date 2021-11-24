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KARTAL BELEDİYESİ’NDEN KADINLARA ÖNEMLİ DESTEK

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Açılıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 12:38
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN KADINLARA ÖNEMLİ DESTEK
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Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların yaşadıkları; sosyal, hukuki, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için önemli bir adım atarak Kadın Danışma Merkezi’ni açıyor.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kartallı kadın ve çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda destek verecek uzman psikolog, pedagog ve sosyologların yanı sıra; hızlı ve etkili şekilde iletişim sağlayacak çeşitli kurum ve üniversitelerden gönüllü destekçileri de içinde barındıracak olan Kadın Danışma Merkezi’nin açılışı, 25 Kasım Perşembe günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilecek.

Petroliş Mahallesi Sancaktar Caddesi 23/1 de,saat 10.30’da düzenlenecek olan açılış, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından yapılacak.

Merkez İle Kartallı Kadınlar Arasında Dayanışma Ağı Oluşturulacak

Kadınları psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeyi ve Kartallı kadınlar arasında bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen merkezde kadınların; kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri; aile, arkadaşlık, iş hayatında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri, hayatlarında ya da geçmişlerinde kendilerini mutsuz eden yaşantılarını değiştirebilmeleri için gerekli gücü kazanabilmeleri, suçluluk duyguları ve korkularıyla başa çıkmayı öğrenebilmeleri, kararsızlık ve kaygılardan kurtulup hayatın akışına katılabilmeleri, hedeflerinin peşinden koşabilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayabilmeleri ve değiştirmeye yönelik inisiyatif alabilmeleri ile üretebilmeleri amaçlanıyor.

Çocuk ve kadınların; öfke kontrolü sorunları, depresyon ve kaygı, sosyal ilişki ve uyum problemleri, aile içi/ çiftler arası iletişim sorunları, travma, yas, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları ile sınav kaygısı konularında psikoloji destek de alabilecekleri Kadın Danışma Merkezi; bireysel terapi, çift terapisi, oyun terapisi, grup terapisi, ihtiyaç odaklı eğitimler, seminerler ve danışmanlık (kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı vb.)ekonomik güçlendirme eğitimleri ve danışmanlığı ile hukuki danışmanlık hizmetleri sunacak.

0216 280 64 06 numaralı telefondan ve kadindanismamerkezi@kartal.bel.tr adresi üzerinden iletişimin sağlanacağı merkezde, kadınlar, kendilerine en yakın şubelere yönlendirilebilecek.

Kadın ve çocuk dostu bir yerel yönetim anlayışı ile Kartal’a artı değer katacak projeleri teker teker hayata geçirdiklerini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 25 Kasım Perşembe günüPetroliş Mahallesi Sancaktar Caddesi 23/1 de, saat 10.30’da düzenlenecek olan bu önemli merkezin açılışına tüm Kartallı komşularını davet etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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