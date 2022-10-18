Kartal Belediyesi’nden İranlı Kadın Ressamlara Anlamlı Destek

Şimdilerde kadın hakları mücadelesinde önemli bir süreç geçiren İran’ın kadın ressamları, Kartal’da önemli bir sanatsal etkinliğe imza attı. Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binasında bulunan fuaye alanında açılışı yapılan sergide, İranlı 72 kadın ressamın eseri yer aldı. Sulu boya, karakalem, yağlı boya, minyatür ve İranî minyatür teknikleriyle yapılan resimler sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen serginin açılışına çok sayıda İranlı ve Türk sanatsever katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Serginin açılışında Başkan Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Adem Uçar, serginin küratörü Maryam Motaghi ve grup yetkilisi ünlü ressam Akbar Akbari’ye plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Adem Uçar: “Sanatın Dili Evrenseldir”

Açılışta sanatçıları tebrik eden Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Uçar konuşmasında, “Değerli sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz sanatın ve kültürün başkenti Kartal’a hoş geldiniz. Resimleri incelerken şunu anlıyoruz ki sanatın dili ortak ve evrenseldir. Bu sergiyi geleneksel hale getirmeyi arzuluyoruz.” dedi.

Akbar Akbari ve Maryam Motaghi’den Kartal Belediyesi’ne Teşekkür

Sergiye öncülük ederek İranlı kadınların yanında olan ünlü ressam Akbar Akbari de bir konuşma yaparak, “Buradaki resimler İranlı kadınlar tarafından; kadınlar için, özgür yaşamak için yapıldı. Allah’tan temennim bir gün İran’daki kadınların da özgür yaşaması ve huzur içinde olmasıdır. Bu imkânı bize sunan Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Biz Kendi Memleketimizde Bu Tabloları Sergileyemiyoruz”

Akbari’nin ardından teşekkür ederek konuşmasına başlayan küratör Maryam Motaghi de “Biz kendi memleketimizde bu tabloları sergileyemiyoruz. Kadınların saçlarını tablolarımızda açık bırakamıyoruz. Çok zorlanıyoruz ve mecburiyetten tablolarımızı başka ülkelere götürüp sergileyebiliyoruz. İnşallah bu problemler çözülür.” diyerek bir kadın olarak yaşadıkları zorlukları anlattı.

Açılış ve konuşmaların ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından sergiye katılan ressamlara sertifikaları takdim edildi. Sertifikalarını alan ressamlardan olan Maryam Faris de bir jest yaparak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sulu boya resmini çizerek hediye etti.

‘Mehregan’ isimli sergi, 22 Ekim Cumartesi gününe kadar Kartal Belediyesi’nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.