banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1430
ALTIN
454.391
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2925
EURO
9.6048
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma...
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında
Son Dakika
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında
Henkel Ambalajları % 89 Geri Dönüştürülebilir Oldu
Son Dakika
Henkel Ambalajları % 89 Geri...
AK PARTİ’Ye Göre Kim Gazeteci,Kim Değil ?
Son Dakika
AK PARTİ’Ye Göre Kim Gazeteci,Kim...

Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Sahalara Bakım ve Onarım Desteği

Kartal Belediyesi’nin ilçede bulunan spor sahalarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında devam eden çalışmalarda Esentepe Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı, Karlıktepe Kartalspor Altyapı Tesisleri ve Kartal 75. Yıl Statlarında bakım çalışması yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2021 Cuma 10:10
Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Sahalara Bakım ve Onarım Desteği
banner171

Suni çim zemine sahip 3 stadın da zeminlerine lastik granül serimi ve tarama gerçekleştirildi.  Özel bir iş makinesi yardımıyla statların zeminine serilen ve sahaların ömrünü uzatan lastik granül maddesi tüm zemine yayıldı. Kartal Belediyesi Spor Müdürü Arda Savaş çalışmaları yerinde inceleyerek statların sorumluları ile görüştü.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da spora, sporculara ve kulüplere her zaman destek vereceklerini belirterek spor tesislerinin de bu destek kapsamında bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Kartal’da sporun gelişmesi için önemi büyük olan sahaların zamanla ve mevsim şartları nedeniyle yıprandığını belirten Başkan Yüksel, gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla statların ve tesislerin ömürlerinin uzadığını ve daha kullanışlı hale getirildiğini söyledi. Başkan Yüksel, Nisan ayında başlayacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig Maçlarına katılacak Bulvarspor ve Cevizli Anadolu Spor Kulüplerine de başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Canlanıyor, Güçleniyor
Kartal Canlanıyor, Güçleniyor
Kartal Belediyesi’nden Tiyatroculara Destek
Kartal Belediyesi’nden Tiyatroculara Destek
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Kartal’da Önce Asbest Sonra Yıkım
Başkan Gökhan Yüksel, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi
Başkan Gökhan Yüksel, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169