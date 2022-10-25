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Kartal Belediyesi’nden ÇYDD Öğrencilerine Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Kartal Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü afet bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta geniş kapsamlı bir gece tatbikatı gerçekleştiren sivil savunma ekipleri, son olarak üniversite öğrencileri ve velilerine eğitim verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2022 Salı 11:13
Kartal Belediyesi’nden ÇYDD Öğrencilerine Afet Bilinçlendirme Eğitimi
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Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime, Kartal Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) bursiyer öğrencileri, veliler ve dernek yöneticileri katıldı. ÇDDD Kartal Şube Başkanı Türkan Özemre, yardımcısı Ergül Akgün, yönetim kurulu üyeleri Jale Hürkan ve Figen Şimşir’in de yer aldığı eğitimlerde afet durumunda yapılması gerekenler bir sunum eşliğinde aktarıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Eğitmeni Tarık Boyoğlu tarafından verilen afet bilinçlendirme eğitiminde olası afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler titizlikle anlatıldı.

Yaklaşık bir saat süren semineri öğrenciler ve velileri ilgiyle takip etti. Soru-cevap şeklinde ilerleyen eğitimde kurumların görevleri, vatandaşların görevleri, afet çantası hazırlama, afetler hakkında çevremizi bilinçlendirme, deprem, yangın ve sellerin yıkıcı etkileri gibi konular detaylarıyla ele alındı.

Eğitimin sonunda Kartal Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Özemre, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e çalışmaları için teşekkür ederek, sunumu yapan eğitmen Tarık Boyoğlu’na çiçek takdim etti.

Periyodik olarak devam eden afet
bilinçlendirme eğitimleriyle bugüne kadar binlerce Kartallı öğrenci, öğretmen, sağlık görevlisi, kamu görevlisi ve vatandaş olası afetlere karşı uyarılarak, tedbir almaları konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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