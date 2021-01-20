Kartal Belediyesi’nden, Çocuk İstismarı ile Mücadelede Önemli Adım

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan arasında imzalanan protokol için Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda bir tören gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, UCİM Yönetimi ve belediye birim müdürleri katıldı.

Çocukların her zaman öncelikleri olduğunu ve çocuklar için sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Belediyemiz ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği arasında gerçekleşecek olan Protokol İmza Törenimize hepiniz hoş geldiniz. Ülke olarak, dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Covid-19 pandemisiyle olan mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Fakat bu mücadelemiz devam ederken, çeşitli alanlarda verdiğimiz diğer önemli mücadeleleri de asla unutmadan ilerliyoruz.”

“Kartal’da İyilikleri ve Güzellikleri Büyüteceğiz”

“İşte bugün de toplumsal anlamda çok önemli bir süreci başlatmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. UCİM, çocukları duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile ihmalden korumak, bunları engellemek için 50 binden fazla gönüllü üyesi ile toplumumuzun hizmetinde bir sivil toplum kuruluşu. Deneğin kurucularından Saadet Öğretmen’in çabasını alkışlıyorum. Kötülükle mücadelede onun gibi kahramanlara çok ihtiyacımız var. Kartal’da iyilikleri ve güzellikleri büyüteceğiz. Bu amaçla her yaştan çocuğumuzun kendi mahallesinde gidebileceği ‘Kreşler Sistemi’ni tasarladık ve belediyemiz 15 kreşle 10 yıldır Türkiye’de öncü durumda. Bu sayede hem çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimini sağlıyor, hem de kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırıyoruz. Şimdi de çocuk istismarıyla mücadelede UCİM ile birlikte iş birliği içerisinde, ilçemizde çocuk istismarını önlemek için farkındalığı artıran eğitimler ve sempozyumlar düzenleyeceğiz, tanıtım ve iletişim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bugün UCİM ile başlattığımız bu anlamlı sürecin büyük ailemiz Kartal ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

“Kaybetmekten Korkanlar Değil Mücadele Edenler Kazanır”

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından mikrofonu alan UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan ise şöyle konuştu: “Bugün burada bizi meclis üyelerimizle ve belediye çalışanlarıyla bir araya getirdiği için Sayın Başkanım Gökhan Yüksel’e, ekip arkadaşlarına, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok kıymetli bir mücadele ve ben mücadeleme sebep olan o kahraman çocuklarımı anmadan da hiçbir yerden dümdüz geçemiyorum. Dünyanın en büyük sorunu çocuk istismarıdır. Ne kıtlık, ne açlık, onun yanında yaşadığımız krizler, sorunlar değil. Çünkü bir çocuğun hayatına başlangıçta, en kıymetli anlarına yanlış bir el dokunduğu zaman onu yaşarken katletmiş olursunuz. Onun tüm hayallerini, eğitimini, sağlıklı ilişki kurmasını, arkadaşlarıyla olan diyaloglarını ve her şeyi yok etmiş olursunuz. Dünyanın en büyük sorunu çocuğa yapılan cinsel istismardır. Bir ülkeye zarar vermek için uzun menzilli bir füzeye ihtiyaç yoktur, eğitimin kalitesini düşürmek yeterlidir. O yüzden yapmamız gereken çocukların doğduğu andan itibaren hatta anne karnındayken bile korunmasıdır. Çünkü sağlıksız bir ebeveyn çocuğuna bir gelecek sunamaz. Ben sizlere bugün bizlerle olduğunuz için minnettarım. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır. Biz de bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız, teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan hazırlanan protokole imza atarken imza töreni sonrası Başkan Yüksel tarafından Özkan’a, Engelsiz Üretim Atölyesi öğrencileri tarafından yapılmış olan seramik tabak hediye edildi.