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Kartal Belediyesi’nden Büyük Kültür Hizmeti

Kartal Kitap Fuarı 25 Eylül’de Açılıyor Kültür sanat çalışmaları kapsamında önemli atılımlara imza atan Kartal Belediyesi, 25 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında Kartal Meydanı’na kurulan dev fuar alanında düzenlenecek olan Kartal Kitap Fuarı’nı, kitap dostlarına açıyor. 100’e yakın yayınevinin katılımı ile gerçekleşecek olan kitap fuarında, 9 gün boyunca; söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinliklerinde tanınmış onlarca şair, yazar, yayıncı ve sanatçı Kartallılar ile buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 09:47
Kartal Belediyesi’nden Büyük Kültür Hizmeti
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Kartal Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Necati Tosuner

Edebiyatın yarattığı bilinç ve duyarlılığın önemini kavramış bir anlayışla yola çıkan Kartal Belediyesi, edebiyata ve yazın dünyasına göstermiş olduğu önemi, düzenlediği Kartal Kitap Fuarı ile bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Kartal Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” ise edebiyat dünyasının önemli ve saygın isimlerinden Necati Tosuner.

Türkiye’nin Dev İsimleri Aynı Çatı Altında

5.000 m² fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kartal Kitap Fuarı, söyleşilerden, imza günlerine, gösteri ve konserlerden daha birçok farklı etkinliklere sahne olacak. Fuar günlerinde; Necati Tosuner, Altan Öymen, Nebil Özgentürk, İlber Ortaylı, Emrah Sefa Gürkan, Latife Tekin, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Kandemir Konduk, Sunay Akın, Yekta Kopan, Işık Öğütçü, Zafer Algöz, Celal Ülgen, Deniz Zeyrek, Akif Beki, Ali Haydar Fırat, Duygu Demirdağ, Can Yılmaz, Murat Gezici, Orhan Bahtiyar, Yılmaz Vural, Cem Çelebi, Orhan Çekiç, Hüsnü Arkan, Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Ergun Poyraz, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, Sinan Meydan, Murat Ağırel, Timur Soykan, Fatih Polat, Aykut Küçükkaya, Yaşar Aydın, Mehmet Tezkan, Zeynep Altıok, Sibel Hürtaş, Ayşen Şahin, Şenol Çarık, Gamze Güller, Faruk Duman, İsmail Biçer, Mertcan Karacan, Melih Yıldız, Ercan Y. Yılmaz, Serkan Türk, Cemil Kılıç ve daha birçok şair, yazar, yayıncı ve sanatçı aynı çatı altında buluşacak.

Öte yandan Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden; İnkılap, Destek, Ayrıntı, Doğan, İletişim, Can, Kırmızı Kedi, Sel, Ephesus, İş Kültür, YKY, Kronik, Ötüken, İthaki, Epsilon, Epona, Heyemola, Say, Kaknüs, Edebiyatist, Okuyanus, Cumhuriyet, Yitik Ülke, H2O, Nemesis, Asi, Nesin, Altın, Tudem, Dergah, Sia, New Toys, Alakarga, Mylos, Ke Dergisi, Notabene, Karakarga, Sözcü, Günışığı, Hayy, Yeni İnsan, Kaynak, Demos, Çınar ve daha onlarca yayınevi Kartal Kitap Fuarı’nda.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartal Kitap Fuarı’na Davet

Kartal’ın kültürel, düşünsel ve tarihi birikimini yansıtan etkinlik ve buluşmaları gerçekleştirmeyi, bilgiyi ve birikimi toplumla paylaşmayı hedefine koyan bir anlayışla Kartal Kitap Fuarı’nı hayata geçirdiklerini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kentimizin kültürel, düşünsel ve tarihi birikimini yansıtan etkinlik ve buluşmaları gerçekleştirmeyi, bilgiyi ve birikimi toplumla paylaşmayı hedefine koyan bir anlayışla Kartal Kitap Fuarı’nı hayata geçirdik. Birbirinden değerli yayınevleri, yayıncılar ve yazarları aynı çatı altında buluşturuyoruz. Onlarca söyleşi ve imza etkinliği ile okurlar ve yazarlar arasında güçlü bir köprü kurmaya çalıştık. Kartal’dan yayılan olumlu enerjinin İstanbul'un her yerinde yankı bulacağını düşünüyor, bu değerli sürece katkı sağlayan ve aynı çatı altında buluştuğumuz tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm komşularımızı 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve her gün 11.00-22.00 arasında açık olacak fuara davet ediyorum” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.09.2021 11:14
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