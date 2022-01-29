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Kartal Belediyesi’nden Aile Sağlığı Merkezi’ne Taziye Ziyareti

Kartal'da görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi'nde hayatını kaybeden Ömür Erez için Kartal Belediyesi, 10 no’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 16:57
Kartal Belediyesi’nden Aile Sağlığı Merkezi’ne Taziye Ziyareti
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Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in taziyelerini iletti.Karasu, Aile Sağlığı Merkezi’nin yetkilisine Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir sağlık emekçisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "İlçemizde 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hemşiremiz Ömür Evez'i görev yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettik. Olanları aklımız, vicdanımız kabul etmiyor. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Kartal Belediyesi Temizlik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise önceki gün bir hemşirenin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde temizlik yaptı. Temizlik ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu Kartal Yunus Mahallesi’nde bulunan 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yeniden hizmet verilebilir hale getirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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