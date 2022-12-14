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Kartal Belediyesi’nden Afet Gönüllülerine Eğitim

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Kartal’ın 20 mahallesini kapsayan Afet Gönüllüleri toplantılarından biri daha düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 17:29
Kartal Belediyesi’nden Afet Gönüllülerine Eğitim
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Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, Kartal’da olası afet ve acil durumlara karşı ilçe genelinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Kartal’ın 20 mahallesinde olası bir afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla ‘Mahalle Gönüllüleri’ ekibini kuran Kartal Belediyesi, kurduğu gönüllü ekiplerle düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği toplantı ve eğitim programlarında bir araya geliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Afet Gönüllüleri Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya Kartal’ın farklı mahallelerinden afet gönüllüleri, mahalle muhtarları ve Sivil Savunma Uzmanlığı personeli katıldı. 

İstanbul Valiliği’nin tüm ilçelerde her muhtarlığın kurduğu 20 kişilik gönüllü ekiplere eğitimlerin verilmesi kararı gereğince gerçekleştirilen toplantıda ilk eğitimi, afet hazırlık eğitmeni Tarık Boyoğlu verdi.

Afetlerle ilgili bilgiler vererek AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ın çalışma prensiplerini anlatan Boyoğlu, afetlerde ekipler tarafından kullanılan aletler, makinalar ve diğer araç gereçlerle ilgili gönüllüleri bilgilendirdi.

Yaklaşık 40 dakika boyunca ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Boyoğlu’nun ardından yine afet hazırlık eğitmeni Ömer Can Erdoğan, olabilecek bir afet durumunda temel eğitimlerin öneminin yanı sıra afete hazırlık ve afet öncesinde yapılması gereken pek çok hazırlık ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Yaklaşık 30 dakika süren bu eğitimde de hem muhtarların hem de afet gönüllülerinin soruları cevaplandırıldı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, deprem, sel, yangın ve daha pek çok afette görev almaları beklenen afet gönüllüleri ile ilgili rutin eğitimlerine devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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