Kartal Belediyesi’nden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı etkinlik

Kartal Belediyesi’ne bağlı Hürriyet Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde düzenlen etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kreş Müdürü Banu Kocadağ ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban katıldı. Etkinlikte kreş öğrencilerine hayvan haklarının yanı sıra hayvanların barınma, beslenme ihtiyaçları ile ilgili bilgiler verildi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili hazırlanan çizgi film çocuklara izlettirildi. Çocukların büyük bir dikkatle izlediği çizgi filmin devamında ise Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için hazırlanan mama paketleri çocuklara dağıtıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Mama paketlerini çocuklara dağıtan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, hayvanların da insanlar gibi hakları olduğunu hatırlatarak çocuklara iyi birer hayvansever olmalarını öğütledi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.