Kartal Belediyesi’nden 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde çalışanlarına sağlık taraması

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü” etkinlikleri kapsamında personele yönelik ücretsiz işitme tarama testi yapıldı. İşitme tarama testi Kartal Belediyesi’nin hizmet binasında gerçekleştirildi. Testler sırasında ses yalıtımı yapılarak personele dışarıyla bağlantıyı kesen bir kulaklık takıldı. Farklı frekans aralıklarındaki sesler verilerek personelin işitme konusunda bir problem yaşayıp yaşamadığı tespit edildi.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada personelin yoğun ilgi gösterdiği sağlık taramalarının periyodik aralıklarla tekrarlanacağı ve işitme tarama testinde sağlık sorunu olduğu tespit edilen çalışanlara bilgi verildiği öğrenildi.