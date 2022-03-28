Kartal Belediyesi’nden 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Görkemli Kutlama

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyon kapsamında önce 25 Mart Cuma akşamı Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde oyunculukta 50 yılı geride bırakan sanatçı Cihat Tamer’in de kadrosunda yer aldığı ‘İkinci Bahar’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ise Nazım Hikmet’in tiyatroya uyarlanan dev eseri ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ adlı oyun, yine aynı sahnede tiyatro severlerle buluştu. Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, usta tiyatrocu Rutkay Aziz’e Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla ‘Onur Ödülü’nü takdim etti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ‘İkinci Bahar’ adlı oyun, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 25 Mart Cuma günü sahnelenen oyunda Cihat Tamer’in yanı sıra; Suzan Aksoy, Selin Köseoğlu, Kerem Poyraz Kayaalp ve Serkan Budak da rol aldı. Alfanso Passo’nun yazdığı, Serkan Budak’ın tiyatro sahnesine uyarlayarak yönettiği 2 perdelik komedi türündeki oyun, seyirciden tam not aldı.

İki kuşağın hayata, aşka farklı pencereden bakmalarını mizahi bir dille anlatan oyun, seyircileri hem güldürdü, hem de herkesin ikinci bahar fırsatı olduğunu keyifli bir şekilde seyirciye aktardı. Tiyatro Epizot tarafından sahnelenen oyunda; yalnızlığın, hastalıkların, mutsuzluğun gölgesinde iki farklı yaşam süren Nihal Hanım ve Orhan Bey’in hayatlarının ikinci baharını yaşayabilmek için yakaladıkları fırsat ve her ikisinin de evlatlarının bu durum karşısındaki tepkilerini mizahi bir dille anlatan tiyatro oyunu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ise kalemiyle devleşen şair Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı oyun, Kartallı seyircisi ile buluştu.

Duayen tiyatro oyuncusu ve yönetmen Rutkay Aziz’in uyarlayıp yönettiği oyun, Aysa Prodüksiyon Perdeci Oyunları tarafından sahnelendi. Kalabalık bir oyuncu kadrosunun yanı sıra; dekoru ile de göz dolduran oyunda Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin koltukları tamamen doldu.

Oyunun gösteriminden hemen önce ise Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Kubilay Yıldız, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirerek tiyatroların ve tiyatro oyuncularının özellikle pandemi döneminde büyük zorluklar çektiğini ifade etti ve tüm tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Yıldız’ın ardından genç tiyatro oyuncuları Esra Demir ve Berke Ahmet Dölen, ABD’li ünlü tiyatro ve opera yönetmeni Peter Sellars tarafından kaleme alınan “27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi”ni ve Seçkin Selvi’nin tiyatroların yaşadığı sorunları anlattığı yazısını sahneden okudu.

Bildirilerin okunmasının ardından 2 perdelik tiyatro ziyafeti başladı. Oyuncuların sahnede devleştiği oyunda, 2. Dünya Savaşının sürdüğü atmosferde Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinde başlayan oyunda; işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke, hem dünya sorunları bir arada ele alınırken, bir taraftan da insan hikâyelerine yer veriliyor. Kartallı Kazım’ın da bazı sahnelerde yer aldığı oyun, Nazım Hikmet’in 1939-1947 yılları arasında yazdığı 17 bin dizeden oluşuyor. Daha sonra 5 kitap halinde basılan destansı eser, Rutkay Aziz tarafından tiyatroya uyarlanırken, müzikleri ise Cahit Berkay tarafından bestelendi.

Oyunun kadrosunda Rutkay Aziz, Taner Barlas, Levend Yılmaz, Levent Ülgen, Özcan Alpar, Ebru Saçar, Ekin Aksu, L. Can Bulut, Enes Sarı, Hale Algabri ve Öykü Eraslan yer aldı. 120 dakika süren oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sergiledikleri performans ve verdikleri emeklerden dolayı oyuncuları ve tiyatro ekibini tebrik etti.

Rutkay Aziz’e Onur Ödülü

Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi tarafından Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla duayen oyuncu Rutkay Aziz’e Onur Ödülü’nü verdi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde böyle bir oyuncu ekibini Kartal’da ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduklarını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, şunları kaydetti, “Usta sanatçılarımızı Kartal’da ağırlamaktan ve Nazım Hikmet’i iliklerimize kadar hissetmekten dolayı ben de çok mutluyum. Sanatın bizim bir yaşam biçimimiz olduğunu unutmadan, sanatçıya verilen değerin aslında ülkenin kendi değerini açığa çıkardığını söylemek isterim. Aynı zamanda susmadan Cumhuriyet’in yılmaz savunuculuğunun önünü açan herkese gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm seyirci ve oyunculara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umudumuzu kaybetmemek için izlediğimiz, gördüğümüz, aldığımız bu enerjinin bizi yukarı taşıyacağına söz veriyoruz ve diyoruz ki yaşasın sanat !”

Başkan Gökhan Yüksel’in elinden Onur Ödülü’nü tüm oyuncular adına aldığını ve onur duyduğunu ifade eden sanatçı Rutkay Aziz, ”Onur duydum, elbette ki bu ödülü arkadaşlarımla paylaşacağım ve inanıyorum ki gelecek günlerimiz daha aydınlık olacak. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. “ dedi.