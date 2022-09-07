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Kartal Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Kartal Belediyesi’nin 1800 şirket çalışanını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS), düzenlenen törenle imzalandı. İki yıl geçerli olacak sözleşme kapsamında çalışanların taban ücretinde yüzde 99’luk artış sağlandı. İmza töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu sözleşmenin bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün yöneticilere ve DİSK ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. ”dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:18
Kartal Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci
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Kartal Belediyesi’nde 1400’ü sahada çalışan toplam 1800 işçi için Kartal Belediyesi iştirakı Kartursaş A.Ş ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çalışanlar tarafından sevinçle karşılanan yeni sözleşme ile taban ücrete toplamda yüzde 99’luk zam yapıldı. Şirket işçilerinin en düşük aylık ücreti yemek ve ikramiye hariç 9 bin 74 TL oldu.

Başkan Yüksel, “Bize Bu Mutluluğu Yaşamak Düşer”

Toplu iş sözleşmesi töreni için belediyenin giriş katında bir araya gelen işçiler, alkışlar ve davul-zurna eşliğinde törenin yapılacağı 5. kata doğru yürüyüşe geçti.

TİS imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şirket çalışanları katıldı.

Belediyenin 5. katında düzenlenen törende çalışanlarla mutabakata vardıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Yarım milyon Kartallı komşumuzun yaşamını kolaylaştırmak ve hizmet üretmek, tek başına belediye başkanının yapabileceği bir şey değil. Ekibiyle, yöneticileriyle, işçileriyle hep beraber göğüsleyeceği bir gerçek. Kartal bizden hizmet beklerken bir nebze olsun bu sözleşmeyle koşullarımız iyileştiyse bize de bu mutluluğu yaşamak düşer. Bu güzelliği hep birlikte daha ileri götürmek için bu sözleşmenin bizim için de önemi büyük. Ben her iki tarafın da özverisini kutluyorum. Sevgili genel başkanım ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Remzi Çalışkan: “İstanbul’da Kapıları Açan Sözleşme Oldu”

Törende DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Çalışkan konuşmasında “Bugün İstanbul'da yapılan ve yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinin kapısı Kartal’da açıldı. Belediye başkanımızın, şubemizin ve belediye yönetimimizin ortak çabasıyla, özverisiyle açıldı. İstanbul'da kapıları açan bir toplu iş sözleşmesi yapıldı ve şubemiz de belediyemiz de başkanımız da bir şekilde olabildiğince en iyi noktada bitirmeye çalıştılar. Bu da bizim için ayrı bir değerdir. Herkese hayırlı olsun.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

İmza töreninin ardından Başkan Gökhan Yüksel ve Remzi Çalışkan belediye personeliyle birlikte halay çekerek yeni sözleşmeyi kutladı.

Toplu İş Sözleşmesi ile Yeni Kazanımlar Elde Edildi

1800 şirket çalışanını ilgilendiren sözleşmede yüzde 99’luk zammın haricinde özlük hakları iyileştirmeleri, ek gelirler, yol, yemek, ikramiyeler ve mesai ücretlerinde de önemli artışlar yapıldı.

6 aylık periyotlarla yapılacak ücret zamları yeni sözleşmeye eklendi. Buna göre önümüzdeki yıl Ocak ayında yüzde 15, Temmuzda yüzde 30; ikinci yılın başında da bir sonraki sözleşmeye kadar yüzde 20’lik ek zamlar yapılacak. Ayrıca artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı geçtiğimiz Şubat ayında verilmeye başlanan aylık net 400 liralık sosyal paket kalıcı hale getirildi. Önceki sözleşmede yıllık 30 gün olan ikramiye ise ilk yıl için 40 güne, ikinci yıl için 52 güne çıkarıldı.

Daha önce 2018 yılından itibaren hesaplanan kıdem zammında yüzde 100’lük bir artışa gidildi ve kıdem zammının işçilerin ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanması kararlaştırıldı.

Cumartesi günü akdi tatil olan çalışma, hafta tatiline çevrilerek 3 yevmiye verilmesi kararlaştırıldı. Pazar günü de çalışan işçilere 3 yevmiye ücret vermeye devam edecek şekilde sözleşme imzalandı.

Çocuk, yakacak, yemek ve öğrenim yardımında da yüzde 100’lük bir artışa gidildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 07.09.2022 10:21
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