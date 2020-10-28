Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin Yüzde 37,6’sında İş Kaybı Yaşandı
Son Dakika
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin...
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar Bu Haber’i Mutlaka Okusun…
Son Dakika
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar...
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
Son Dakika
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19...

Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kartal Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş arasında kadrolu 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2020 Çarşamba 12:03
Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
banner171

Kartal Belediyesi’nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş arasında yapılan görüşmeler sonrasında kadrolu işçi personelin, 1 Mart 2020-28 Şubat 2022 arasındaki dönemi kapsayacak iş sözleşmesi, taraflar arasında imzalandı.

İşçilerin Ücret ve Sosyal Haklarında İyileştirmeler Yapıldı

Kartal Belediyesi’nde çalışan 80 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşme gereği, işçilerin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. 305,00 TL taban ücret ile İşçi maaşlarına 1. yıl %8 oranında zammın yapıldığı sözleşme şartlarında, 2. yıl için ise %10 oranında zamda anlaşma sağlandı.

Yapılan toplu iş sözleşmesine yönelik bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kurumun mali durumunu göz önünde bulundurarak, çalışanların emeklerinin karşılığını alması noktasında hassas bir tavrımız var. Belediyemizde çalışan kadrolu 80 personelimizi kapsayan sözleşmemizi imzaladık. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel'den 29 Ekim Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel'den 29 Ekim Mesajı
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi
Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi
Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi
Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması Ödül Töreni Kartal’da Düzenlendi
Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması Ödül Töreni Kartal’da Düzenlendi
Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 97. Yılına Yakışır Büyük Kutlama
Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 97. Yılına Yakışır Büyük Kutlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169