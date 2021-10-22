Kartal Belediyesi’nde ‘İMA!’ Adlı Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleşti

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Arif Tan, M. Kemal Arslan ve Sadık Babayev’in “İMA!” adlı yağlı boya sergisi, belediye ana hizmet binası fuaye alanında düzenlenen tören ile açıldı.