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Kartal Belediyesi’nde ‘İMA!’ Adlı Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleşti

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Arif Tan, M. Kemal Arslan ve Sadık Babayev’in “İMA!” adlı yağlı boya sergisi, belediye ana hizmet binası fuaye alanında düzenlenen tören ile açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 13:19
Kartal Belediyesi’nde ‘İMA!’ Adlı Resim Sergisinin Açılışı Gerçekleşti
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ekim ayı programı dâhilinde düzenlenen resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, belediye birim müdürleri ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Küratörlüğünü Kasım Adıgüzel’in üstlendiği sergide, sanatçılar Arif Tan, M. Kemal Arslan ve Sadık Babayev birbirinden güzel eserlerini, görücüye çıkardı.

Doğadaki nesnelerin algılarımız üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla ‘İMA!’ adı verilen sergide, spatula ve noktasal çalışmalar, yağlı boya tekniğiyle harmanlanıyor.

Kartallı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide Eski Bakan Mustafa Kul tarafından sanatçı Arif Tan’a bir plaket takdim edildi.

Sanatseverler 30 Ekim Cumartesi gününe kadar açık olacak sergiyi, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan Fuaye Alanı’nda ziyaret edebilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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