Kartal Belediyesi Yüz Yüze Eğitimin İlk Gününde Öğrencilerin Yanında

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim ile birlikte yeni eğitim öğretim yılı, okul öncesi öğrencileri, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başladı. Okula ilk defa gelen minikler, eğitim hayatlarının ilk gününde Kartal Belediyesi çalışanları tarafından okul kapılarının önünde karşılandı.

Miniklerin ilk gün heyecanını kendileri ve aileleri ile paylaşan belediye personeli, okul girişlerine kurdukları stantlardan kolonya ikramında bulunup maske dağıttı. Kurulan ayaklı dezenfektanlar ile öğrencilerin hijyen kurallarına uymalarına yardımcı olan ekipler, miniklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başarı dilekleri ve selamlarını iletti.

Kurulan stantlara ilgi yoğun olurken, çocuklarını ilk defa okula getirmenin heyecanını yaşayan veliler, sunulan hizmetten son derece memnun olduklarını dile getirip desteklerinden dolayı Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.