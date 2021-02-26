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Kartal Belediyesi Yüz Yüze Eğitim Öncesi Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlattı

Kartal Belediyesi, 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçmeye hazırlanan ilçe sınırları içindeki tüm okullarda koronavirüse karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Uzun süre sonra okullarına kavuşmaya hazırlanan binlerce öğrencinin, temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüs tehlikesine karşı korunması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Şubat 2021 Cuma 14:29
Kartal Belediyesi Yüz Yüze Eğitim Öncesi Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlattı
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Günün erken saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul bahçelerini antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleriyle yıkarken, okul içlerindeki çöp konteynerlerini mekanik araçlarla dezenfekte ediyor.

“Öğrencilerimiz Bizler İçin Çok Değerli”

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yüz yüze eğitimin devam ettiği Kartal Belediyesi’ne bağlı tüm kreşlerde, Nano Gümüş İyon teknolojisi ile dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, okullarda gerçekleşen temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla ilgili olarak; “Öğrencilerimiz, Covid-19 salgınından dolayı uzun süredir okullarında yüz yüze eğitim alamıyor. 1 Mart’tan itibaren, okullarıyla buluşmaya hazırlanan öğrencilerimizi korona virüsüne karşı korumak amacı ile arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Bu bağlamda, salgının başladığı ilk günden itibaren özverili bir şekilde Kartal’ın tamamında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe sınırlarımızda tüm okullarda aynı çalışmalarına hız verdi. Tabii, bizim gayretlerimizin yanında öğrenci kardeşlerimizin; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması çok önemli. İnanıyoruz ki, bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız.” İfadelerini kullandı.

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