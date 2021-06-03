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Kartal Belediyesi Yüz Yüze Eğitim İçin Okulları Dezenfekte Ediyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Online verilen eğitim-öğretim süreci, kademeli normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitime geçiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2021 Perşembe 09:49
Kartal Belediyesi Yüz Yüze Eğitim İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
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Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme süreci ile birlikte ilkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Bu süreçte Kartal Belediyesi de ilçede bulunan okullar için geniş çaplı dezenfekte çalışmalarına başladı. İlçedeki okullar Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

İlkokul öğrencileri için 1 Haziran, ortaokul ve lise kademeleri için 7 Haziran’da başlayacak olan yüz yüze eğitim kararı sonrası, Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarına hız verdi. İlçede bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve kreşlerin tamamı Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi. Okullardaki koridor, ortak kullanım alanlarının yanı sıra derslikler ve temasın olabileceği tüm yüzeylerin dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi’nin alanında uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bugüne kadar on yedi milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi. Hastane, cami, okul, eczane, kamu kuruluşları, metro istasyonları ve ilçede bulunan birçok alanın dezenfekte işlemi Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanılarak yapıldı.

Nano Gümüş İyon Teknolojisi nedir?

Nano Gümüş İyon teknolojili dezenfektan, gümüş iyonlarının özel bir süreçle milimetrenin milyonda biri boyutuna indirgenmesi ile aktivasyonu binlerce kez artan, sağlığa zarar vermeyen ve uzun süre etkili antibakteriyel ve antiviral dezenfektandır.

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