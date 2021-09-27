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Kartal Belediyesi yöneticileri sivil toplum örgütleriyle buluştu

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin ve ailelerin sorunlarını, çözüm yollarını görüşmek üzere ilçede bulunan sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 11:53
Kartal Belediyesi yöneticileri sivil toplum örgütleriyle buluştu
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Toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve belediye yöneticileri katıldı. Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan toplantı kapsamında engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar görüşülerek çözüm noktasında neler yapılabileceği paylaşıldı. Programda, katılımcılar Kartal’da yaşayan engellilerin ve ailelerin yaşadıkları sorunları aktararak çözümlenmesi konusuna dair önerilerini sıraladı. 

‘Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını önemseyerek, çözüm yollarını gerçekleştirme adına çalışmalarımıza devam ediyoruz’

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi’nin Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde toplumun her kesimine yönelik çalışmalarını devam ettirdiğini vurgulayarak; “Bugün, bizler için çok kıymetli olan engellilerimiz ve ailelerinin sorunlarını, çözüm yollarını konuşmak için bir araya geldik. Misafirlerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler için çok faydalı bir toplantı oldu. Kartal Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarını önemseyerek, her fırsatta çözüm yollarını arama ve gerçekleştirme adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen günlerde, engelli kardeşlerimize yönelik yeni projelerimizi kamuoyuna sunacak ve hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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