Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek

Kartal Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve eğitim alma imkânına sınırlı ölçüde erişim sağlayan Kartallı gençlerin önünü açmak amacıyla, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte önemli bir projeye imza attı. Kartal sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteğinin sağlanacağı ‘Okutan Kartal Projesi’ne yönelik protokol, düzenlenen tören ile imzalandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kartal Belediyesi hizmet binasında yer alan Başkanlık makamında gerçekleşen tören; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Seda Ekincioğlu Oral ve TEV Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Canan Sülün’ün katılımı ile gerçekleşti.

Okutan Kartal Projesi ile Kartal Belediyesi ve TEV işbirliği kapsamında Kartallı apartman sakinleri semtte ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği verecek. Projeye katılmak isteyen apartman sakinleri için Türk Eğitim Vakfı’nda ilgili apartman adına burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler, Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek.

‘Okutan Kartal’ı Hayata Geçirmek İçin Elimizden Gelen Çabayı Göstereceğiz”

İmza töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları söyledi: “Kartal Belediyesi olarak Kartal’da yaşayan ya da ailesi Kartal’da yaşayan üniversite öğrencilerimize belediyemiz adına vereceğimiz burslarımız devam edecek. Bu burslara ek olarak TEV ailesi ile birlikte ‘Okutan Kartal’ projesini hayata geçirip TEV’in ve Kartal’daki hayırsever komşularımızın da desteğini alarak gençlerimiz için burs sürecimizi büyütüyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hem TEV ailesine hem de hocam Mehmet Şükrü Tekbaş’a hem de emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun.”

“Gençlerimizin Aydınlık Geleceği İçin En Büyük Işık Eğitimdir”

Proje hakkında bilgi veren Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise” Türk Eğitim Vakfı olarak tüm çalışmalarımızda odağımıza çocuklarımıza, gençlerimize daha aydınlık ve güzel bir gelecek bırakmayı, onlara fayda sağlamayı ve değer yaratmayı alıyoruz. Türkiye’nin Eğitim Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı ülkemize karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Biliyoruz ki gençlerimizin aydınlık geleceği için en büyük ışık eğitimdir. Ancak maddi yetersizlikler eğitimin önündeki en önemli bariyerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için öncelikle gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunmak gerekiyor. Türk Eğitim Vakfı olarak bunun için çaba gösteriyoruz.

“Kartal Belediyesi ile Yan Yana Yürümekten Büyük Mutluluk Duyuyoruz”

Bu amacımıza ulaşmada Kartal Belediyesi ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kartal Belediyesi’ne ve değerli Başkan Gökhan Yüksel Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Eğitime ve eğitimde birlikte yaratacağımız fırsat eşitliğine verdiği desteklerden dolayı...” şeklinde konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı.

Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

