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Kartal Belediyesi ve Kızılay’dan kan bağışı kampanyası

Kartal Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyası, belediye hizmet binasının fuaye alanında gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kartal işbirliği ile gerçekleştirilen kan bağışına belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 10:42
Kartal Belediyesi ve Kızılay’dan kan bağışı kampanyası
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Kan bağışı yapmak hayat kurtarır

Pandemi nedeniyle azalan kan bağışı stoklarının yeterli seviyeye getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla yapılan kan bağışına Kartal Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kartal Belediyesi fuaye alanında hazırlanan bölümde gün boyu kan bağışı alındı. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra Türk Kızılayı yetkilileri de kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu.

Başkan Yüksel’den vatandaşlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür

Kan bağışı yapan belediye çalışanları ve vatandaşları, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ziyaret etti. Kan bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yüksel, Covid-19 pandemisi nedeniyle azalan kan stoklarının artması için uygun olan herkesi kan bağışı yapmaya davet etti. Kan bağışının hayat kurtardığını ifade eden Başkan Yüksel, çalışma arkadaşlarına da gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Kan bağışı Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Adliyesi’nde devam edecek

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, her bağışın birçok hayata dokunduğu belirterek kan veren vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür etti. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, kan bağışı kampanyasının Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Adliyesi’nde devam edeceğini vurguladı.

Vatandaşlardan kan bağışına ünitelerce destek

Kartal Belediyesi çalışanlarının da yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında kan verme koşullarına uygun olan vatandaşlardan ünitelerce kan bağışı alındı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen bağış sırasında kan veren vatandaşların ateş ölçümleri ve HES kodu sorgulamaları da yapıldı.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarının da destek verdiği kampanyada form dolduran vatandaşlar daha sonra doktor kontrolünden geçirildi ve başta tansiyon olmak üzere kan verme şartları ile pandemi kurallarına uygunlukları tespit edildi. Genel sağlık durumları kan vermeye uygun olan vatandaşlar yaklaşık yarım saat süren bir işlemin ardından kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlara dinlenmeleri gereken süre boyunca ikramda bulunuldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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