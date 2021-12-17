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Kartal Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile vatandaşlara sağlık taraması

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde insan sağlığına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türk Kızılayı İstanbul Toplum Merkezi Anadolu Yakası işbirliği ile sağlık taramasına yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2021 Cuma 11:16
Kartal Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile vatandaşlara sağlık taraması
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Vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analiz ölçümleri yapıldı

Kartallı Kazım Meydanı’nda ‘Sağlık Sokağı’ adı verilen sağlık taramasında vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri yapıldı. Kartallı Kazım Meydanı’na kurulan iki çadırda hem Kızılay görevlileri hem de Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlık taramalarını gerçekleştirdi. Vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri yapıldı. Ücretsiz olarak yapılan taramaya katılan vatandaşlara bazı hastalıklar ile ilgili bilgi verilerek kan şekeri ve tansiyonları ölçüldü. Vücut analizleri yapılarak yağ ve kas oranları hakkında da bilgi verildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte tansiyon ve şeker ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerildi. Sağlık taramaları gün boyu devam etti.

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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