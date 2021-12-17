Kartal Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile vatandaşlara sağlık taraması

Vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analiz ölçümleri yapıldı

Kartallı Kazım Meydanı’nda ‘Sağlık Sokağı’ adı verilen sağlık taramasında vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri yapıldı. Kartallı Kazım Meydanı’na kurulan iki çadırda hem Kızılay görevlileri hem de Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlık taramalarını gerçekleştirdi. Vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri yapıldı. Ücretsiz olarak yapılan taramaya katılan vatandaşlara bazı hastalıklar ile ilgili bilgi verilerek kan şekeri ve tansiyonları ölçüldü. Vücut analizleri yapılarak yağ ve kas oranları hakkında da bilgi verildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte tansiyon ve şeker ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerildi. Sağlık taramaları gün boyu devam etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)