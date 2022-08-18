Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

“Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal” söylemi ile ilçedeki kültür sanat faaliyetlerini artıran Kartal Belediyesi, Kartallı komşulara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, ayrıca Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivali düzenliyor.
13 Ülke, 22 Grup, 900’e Yakın Sanatçı
Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan festivale; Kanada, Mısır, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC, Senegal ve Türkiye olmak üzere toplam 13 ülkeden 22 grup ve 900’e yakın sanatçı katılım sağlayacak. Kartal Meydanı, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile Yakacık Meydanı 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin buluşma noktaları olacak.
Kortej yürüyüşleri, halk dansları gösterileri, yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekiplerinin ülke kültürlerini sergileme ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra; birçok sürpriz etkinlik de festivalin bünyesinde yer alacak. Festivalin finali ise 1 Eylül Perşembe günü saat 21.30’da Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Tolga Sağ-Muharrem Temiz konseri ile yapılacak.
“Niyetimiz Böyle Kültürel Etkileşimleri ve Faaliyetleri Artırmak ve Geleneksel Hale Getirmek”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Kartal Belediyesi olarak hem geleneksel kültürel değerleri yaşatmak, hem farklı ülkelerden, kültürlerden sanatçılarımızı ağırlayarak Kartallı komşularımıza bu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve aynı zamanda kendi kültürümüzün tanıtılmasına olanak sağlamak amacı ile Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ni organize ettik. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz festivalimiz ile alakalı oldukça heyecanlıyız. Niyetimiz böyle kültürel etkileşimleri ve faaliyetleri artırmak ve geleneksel hale getirmek. Her yaştan komşularımızı içerisinde sürpriz etkinliklerin de yer alacağı festivalimize katılmaya davet ediyorum.”
FESTİVAL PROGRAMI
Festival Açılış Günü
27 Ağustos 2022
19:00 Kortej Yürüyüşü / Kartallı Kazım Meydanı - Kartal Meydanı
20:30 Açılış Töreni - Kartal Meydanı
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Açılış konuşması
20:40-23:30 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Romanya - Ansamblul Pro Datina
Kırgızistan - Kambarkan
Türkiye - Agon Dans
Makedonya - CAS ilinden
Benin - Tonanse Du Benin
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Hırvatistan - Folk Ensemble Tena
KKTC - Folk-Der Folk Dance Group
Mısır - El Shams Bale Grubu
Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Derneği
Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic
Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums
Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi
28 Ağustos 2022
Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Parkı
16:30 Kortej (Çınar Cad- Komşuluk ve Dayanışma Parkı )
17:00-20:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Bulgaristan - Montana Severnyatsi Halk Oyunları Grubu
Romanya- Dance World Bucharest
Türkiye - Agon Dans
Hırvatistan - Kültürel Sanatsal Grup Putlaj
KKTC - Folk-Der Folk Dance Group
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Makedonya - CAS ilinden
Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Mısır - El Shams Bale Grubu
Benin - Tonanse Du Benin
Kartal Meydanı
20:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Bulgaristan - Sofya Korosu Müzik Grubu
Bosna Hersek - Ju Skud
Kanada - Little Eagles
Kırgızistan - Kambarkan
Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic
Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi
Romanya - Ansamblul Pro Datina
Hırvatistan - Folk Ensemble Tena
29 Ağustos 2022
Yakacık Meydanı
16:30 Kortej (Yakacık Caddesi - Yakacık Kültür Merkezi )
17:00-20:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Bulgaristan - Sofya Korosu Müzik Grubu
Bosna Hersek - Ju Skud
Kanada - Little Eagles
Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic
Kırgızistan - Kambarkan
Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
Romanya - Ansamblul Pro Datina
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums
Hırvatistan - Folk Ensemble Tena
Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi
Kartal Meydanı
20:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Romanya- Dance World Bucharest
Hırvatistan - Kültürel Sanatsal Grup Putlaj
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Bulgaristan - Montana Severnyatsi Halk Oyunları Grubu
Mısır- El Shams Bale Grubu
Türkiye - Agon Dans
KKTC - Folk-Der Folk Dance Group
Benin -Tonanse Du Benin
Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Makedonya - CAS ilinden
01 Eylül 2022
Kartal Meydanı
17:30-18:15 Kortej (Sanat Sokağı - Hamam Caddesi - Ankara Caddesi)
18:30-21:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği
Makedonya - CAS ilinden
Romanya - Ansamblul Pro Datina
Kırgızistan - Kambarkan
Türkiye - Agon Dans
Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic
Benin - Tonanse Du Benin
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Hırvatistan - Folk Ensemble Tena
KKTC - Folk-Der Folk Dance Group
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Mısır - El Shams Bale Grubu
Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums
Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi
21:10-21:30 Kapanış ve Plaket Töreni
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması
21:30 Tolga Sağ - Muharrem Temiz Konseri
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA