Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

“Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal” söylemi ile ilçedeki kültür sanat faaliyetlerini artıran Kartal Belediyesi, Kartallı komşulara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, ayrıca Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivali düzenliyor.

13 Ülke, 22 Grup, 900’e Yakın Sanatçı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan festivale; Kanada, Mısır, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC, Senegal ve Türkiye olmak üzere toplam 13 ülkeden 22 grup ve 900’e yakın sanatçı katılım sağlayacak. Kartal Meydanı, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile Yakacık Meydanı 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin buluşma noktaları olacak.

Kortej yürüyüşleri, halk dansları gösterileri, yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekiplerinin ülke kültürlerini sergileme ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra; birçok sürpriz etkinlik de festivalin bünyesinde yer alacak. Festivalin finali ise 1 Eylül Perşembe günü saat 21.30’da Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Tolga Sağ-Muharrem Temiz konseri ile yapılacak.

“Niyetimiz Böyle Kültürel Etkileşimleri ve Faaliyetleri Artırmak ve Geleneksel Hale Getirmek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Kartal Belediyesi olarak hem geleneksel kültürel değerleri yaşatmak, hem farklı ülkelerden, kültürlerden sanatçılarımızı ağırlayarak Kartallı komşularımıza bu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve aynı zamanda kendi kültürümüzün tanıtılmasına olanak sağlamak amacı ile Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ni organize ettik. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz festivalimiz ile alakalı oldukça heyecanlıyız. Niyetimiz böyle kültürel etkileşimleri ve faaliyetleri artırmak ve geleneksel hale getirmek. Her yaştan komşularımızı içerisinde sürpriz etkinliklerin de yer alacağı festivalimize katılmaya davet ediyorum.”

FESTİVAL PROGRAMI

Festival Açılış Günü

27 Ağustos 2022

19:00 Kortej Yürüyüşü / Kartallı Kazım Meydanı - Kartal Meydanı

20:30 Açılış Töreni - Kartal Meydanı

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Açılış konuşması

20:40-23:30 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Romanya - Ansamblul Pro Datina

Kırgızistan - Kambarkan

Türkiye - Agon Dans

Makedonya - CAS ilinden

Benin - Tonanse Du Benin

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Hırvatistan - Folk Ensemble Tena

KKTC - Folk-Der Folk Dance Group

Mısır - El Shams Bale Grubu

Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Derneği

Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic

Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums

Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi

28 Ağustos 2022

Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Parkı

16:30 Kortej (Çınar Cad- Komşuluk ve Dayanışma Parkı )

17:00-20:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Bulgaristan - Montana Severnyatsi Halk Oyunları Grubu

Romanya- Dance World Bucharest

Türkiye - Agon Dans

Hırvatistan - Kültürel Sanatsal Grup Putlaj

KKTC - Folk-Der Folk Dance Group

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Makedonya - CAS ilinden

Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Mısır - El Shams Bale Grubu

Benin - Tonanse Du Benin

Kartal Meydanı

20:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Bulgaristan - Sofya Korosu Müzik Grubu

Bosna Hersek - Ju Skud

Kanada - Little Eagles

Kırgızistan - Kambarkan

Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic

Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi

Romanya - Ansamblul Pro Datina

Hırvatistan - Folk Ensemble Tena

29 Ağustos 2022

Yakacık Meydanı

16:30 Kortej (Yakacık Caddesi - Yakacık Kültür Merkezi )

17:00-20:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Bulgaristan - Sofya Korosu Müzik Grubu

Bosna Hersek - Ju Skud

Kanada - Little Eagles

Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic

Kırgızistan - Kambarkan

Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Romanya - Ansamblul Pro Datina

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums

Hırvatistan - Folk Ensemble Tena

Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi

Kartal Meydanı

20:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Romanya- Dance World Bucharest

Hırvatistan - Kültürel Sanatsal Grup Putlaj

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Bulgaristan - Montana Severnyatsi Halk Oyunları Grubu

Mısır- El Shams Bale Grubu

Türkiye - Agon Dans

KKTC - Folk-Der Folk Dance Group

Benin -Tonanse Du Benin

Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Makedonya - CAS ilinden

01 Eylül 2022

Kartal Meydanı

17:30-18:15 Kortej (Sanat Sokağı - Hamam Caddesi - Ankara Caddesi)

18:30-21:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Türkiye -Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği

Makedonya - CAS ilinden

Romanya - Ansamblul Pro Datina

Kırgızistan - Kambarkan

Türkiye - Agon Dans

Sırbistan - Akademik Folklor Topluluğu Svetozar Marcovic

Benin - Tonanse Du Benin

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Hırvatistan - Folk Ensemble Tena

KKTC - Folk-Der Folk Dance Group

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Mısır - El Shams Bale Grubu

Senegal - Groupe Thiate GT African Dances and Drums

Türkiye - Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Gürcistan - Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi

21:10-21:30 Kapanış ve Plaket Töreni

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması

21:30 Tolga Sağ - Muharrem Temiz Konseri

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA