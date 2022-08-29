Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

Kartal Belediyesi, "Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal” sloganı ile ilçedeki kültür sanat faaliyetlerini uluslararası alanda düzenlediği etkinliklerle renklendiriyor. Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunarken, Kartal’ın kültürel zenginliklerinin de uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacı ile bu yıl ilkini gerçekleştireceği Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Kartallıların katıldığı renkli yürüyüşle tüm hızıyla başladı. Akşam tüm yabancı ve Türk gruplar sahne alarak Kartallılara görkemli bir festival gecesi yaşattı.

1977 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü tarafından gerçekleştirilen ve belli aralıklarla yapıldıktan sonra uzun bir süre ara verilen Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali, yeni ismi ve yeni formatıyla Kartal’da tekrardan hayat buldu.

Türkiye dahil 9 farklı ülkenin 13 folklor grubu ve 850’ye yakın sanatçının bir araya geldiği ve Acıbadem Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen dev organizasyon, görkemli bir açılışa sahne oldu. Mısır, Romanya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Gürcistan, KKTC ve Türkiye’den katılım sağlayan ekipler Kartal’da buluştu.

Başkan Gökhan Yüksel Festival Gruplarını Ağırladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 9 farklı ülkeden gelen misafirlerini belediye hizmet binasında ağırladı. Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmaya CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da katılım sağladı.

Duygu ve Kültür Alışverişini Başlatmış Bulunuyoruz

Renkli anlara sahne olan buluşmada Başkan Yüksel, “Hepiniz festivalimize ve Kartal’a hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Ülkelerarası halk oyunlarının burada sergilenmesi hem Kartal, hem İstanbul, hem de ülkemiz adına çok gurur verici. Buna ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Sizlerle birlikte Kartal’a ve İstanbul’a güzel bir halk oyunları festivali armağan edeceğiz. Halk oyunlarıyla, figürlerle ve sergilenecek performanslarla konuşmanın ötesinde çok büyük bir duygu ve kültür alışverişini başlatmış bulunuyoruz.” diyerek düşüncelerini aktardı.

Konuşmanın ardından tüm ülkelerin temsilcileriyle tek tek tanışan Gökhan Yüksel, katılımcı gruplara çini işlemesinden yapılan Kartal Belediyesi logolu tabak hediye etti. Farklı ülkelerden gelen grup temsilcileri de ev sahipliği için teşekkür ederek kendi kültürlerini yansıtan hediyelerini Başkan Yüksel’e takdim etti.

Dünyanın Farklı Kültürleri Kartal’da Bir Araya Geldi

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kartallı Kazım Meydanı’nda bir araya gelen ülke gruplarının yöresel oyunlarını sergilemesi oldu. Yurtdışından gelen dansçılar Kartallı folklor derneklerinin sergiledikleri oyunlara katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşü grupların sık sık durarak vatandaşların alkışları eşliğinde yürüyüş boyunca danslarla devam etti.

Farklı kültürleri bir araya getiren kortej yürüyüşü Kartal Meydanı’nda son buldu. Saat 20.30’da Kartal Meydan'a kurulan dev sahnede katılımcı ülkelerin gösterileri başladı. Gösteriler esnasında sunucu Mert Palavaroğlu tarafından sahneye davet edilen Gökhan Yüksel bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında; “Kıymetli komşularım, sevgili büyük ailem. Akşam 19’da Kartallı Kazım Meydanı’ndaki yürüyüşle başlayan Halk Oyunları Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. 1970’li yıllardan bu yana bazen ara verilmiş olsa da aslında folklorun ateşinin Kartal’da yandığını birçok Kartallı bilir. Dolayısıyla, Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin 2022 yılında da tekrar hayata geçiyor olması bizim için çok önemli ve çok gurur verici. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden geçerken kültür-sanat inanın ilaç gibi geliyor. Hemen yanı başımızda Ukrayna-Rusya’yı hep beraber takip ettik. O zulmü, o gözyaşını beraber gördük. Ama burada bugün Hırvatistanlı misafirlerimiz Türkçe bir şarkı söyleyebiliyor. Kültür-sanatın bu etkileşimi, dostluğu ve kardeşliği var. Barışı en kolay yakalayabildiğimiz kültür-sanat faaliyetleri Kartal’da her zaman devam edecek. Biz inadına kültür-sanat, inadına kardeşlik, inadına dostluk diyeceğiz. Bütün emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, halk oyunları ekiplerine ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.” diyerek kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen gruplar sırayla sahne aldı. Türkiye’den Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Doğu Karadenizliler Kültür Derneği, Agon Dans, Kartal Turizm Folklor Derneği, Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Derneği, Romanya’dan Ansamblul Pro Datina, Kırgızistan’dan Kambarkan, Kuzey Makedonya’dan CAS ilinden, Hırvatistan’dan Folk EnsembleTena, KKTC’den Folk-Der Folk DanceGroup, Mısır’dan El Shams Bale Grubu ve Sırbistan’dan Akademik Folklor Topluluğu SvetozarMarcovic ve Gürcistan’dan Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi festivalin ilk gününde gösteri yapan ekipler oldu.

Geç saatlere kadar süren etkinliklerde Kartallılar doyasıya eğlenerek farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu. Festival 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne kadar Kartal’ın çeşitli noktalarında devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA