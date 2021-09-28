banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1381.31
ALTIN
495.57
DOLAR
8.8897
STERLİN
12.1051
EURO
10.3917
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye çıktı
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye...
Karayün’nden Cumhurbaşkanı’na Yerel Basın Çağrısı
HDP'den ittifak açıklaması
HDP'den ittifak açıklaması
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin Yeni Taksi Geliyor
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin...

Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kartal Belediyesi, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2021 Salı 09:53
Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
banner171

Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “Üreten Belediye” ve “Sosyal Belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergileneceği etkinlik, 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. 

Belediyelerin; üretici kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretime olan desteklerinin yanı sıra, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü sosyal yardım ve destek programlarını görünür kılmayı da amaçlayan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde; üreticinin, kooperatiflerin ve tüketicilerin buluşması ile öncelikle büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin üretim ve kooperatif dayanışmaları, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü destek programları ortaya konacak.

Zirveye katılım sağlayan belediyeler; özgün projelerinin, dayanışma içinde bulundukları üretici kooperatif ve birliklere özgü ürünlerin tanıtımını yaparak, gıda, sosyal yardım, vb. sosyal projelerini aktaracak ve geleceğe dönük tarımsal üretime destek projelerini paylaşacak.

Kartal Belediyesi de CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne tarımsal üretimi destekleyen önemli projeleri ile katılım sağlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi yöneticileri sivil toplum örgütleriyle buluştu
Kartal Belediyesi yöneticileri sivil toplum örgütleriyle buluştu
Kartal'da Metin Oktay anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Kartal'da Metin Oktay anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Kartal Kitap Fuarı 3.Günü’nde Kitapseverleri Ağırlayacak
Kartal Kitap Fuarı 3.Günü’nde Kitapseverleri Ağırlayacak
Kartal Kitap Fuarı, Okurseverler ile Yazarları Yarın Buluşturuyor
Kartal Kitap Fuarı, Okurseverler ile Yazarları Yarın Buluşturuyor
Olimpiyatlarda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu;ndan Başkan Gökhan Yüksel;e ziyaret
Olimpiyatlarda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu;ndan Başkan Gökhan Yüksel;e ziyaret

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169