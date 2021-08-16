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Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nin Öğrencileri Başarıya Doymuyor

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde satranç eğitimi alan öğrenciler ulusal çapta düzenlenen resmi turnuvalarda büyük başarı elde ettiler. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler düzenlenen 24 resmi turnuvada 86 derece elde etti. Turnuvaların en büyüğü olan İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası’nda ise toplamda 35 derece elde eden Satranç Akademisi’nin öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:49
Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nin Öğrencileri Başarıya Doymuyor
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Kartal Belediyesi Satranç Akademisi tarafından 5-14 yaş aralığındaki öğrencilere yıl boyu ücretsiz olarak verilen satranç eğitimleri öğrencilerin derece almaları ile taçlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Covid 19 pandemisi nedeniyle online olarak verilen derslere katılan öğrenciler aldıkları başarılarla Sanat Akademisi’nin gurur tablosunu oluşturdular. 2020-2021 eğitim – öğretim döneminde 200 öğrenciye eğitim veren Satranç Akademisi eğitimde başarıya giden yolun disiplinden geçtiğini de elde edilen başarılarla gösterdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Satranç Akademisi’nde eğitim alan öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, “Genç arkadaşlarımın satranç gibi bir sporda stratejik ve analitik düşünce yapısını geliştirerek aldıkları başarılar bizleri memnun ediyor. Satranç Akademimizde verdiğimiz eğitimler neticesinde hem genç arkadaşlarımızı satranç sporu ile tanıştırıyoruz, hem de yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Satranç sporunun analiz yapma ve eş zamanlı düşünme yeteneğini de bir arada bulundurması nedeniyle genç arkadaşlarımın satranç öğrenmesini destekliyorum. Onların başarıları ile gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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