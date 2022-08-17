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Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi, çocukların ve gençlerin akıl, zeka ve analitik düşüncelerine yön vermek amacıyla hayata geçirdiği Satranç Akademisi’nde yeni eğitim yılı için kayıtları almaya başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:08
Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor
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Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Satranç Akademisi’nde 2022-2023 eğitim dönemine katılmak isteyen çocuklar ve gençler, 22-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıtlarını yaptırabilecek. 6-18 yaş arası çocukların ve gençlerin başvuru yapabileceği Satranç Akademisi’nin kayıtları, Kartal Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ön kayıt başvurularını tamamlayan sporcuların seviye belirlemeleri ise, 5-11 Eylül 2022 tarih ve 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde uzman eğitmen kadrosu ile verilecek olan dersler ise, 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Yaş ve seviye gruplarına göre ayrılacak olan sınıflarda 12-18 kişi eğitim alacak. Yüz yüze planlanan eğitimler gerekli görülen durumlarda ise online olarak gerçekleştirilebilecek.

Orta ve ileri seviye sınıflar; Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günleri 18.00-20.00 saatleri arasında seviyelerine göre haftada 1 veya 2 gün eğitim alacak.

Başlangıç, temel ve kültür sınıfları ise, Cumartesi-Pazar 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30 saatleri arasında yer alacak grupların birinde haftada 1 gün eğitim alacak. Pazar günü ise sadece 2017 doğumlu çocuklara eğitim verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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