Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Satranç Akademisi’nde 2022-2023 eğitim dönemine katılmak isteyen çocuklar ve gençler, 22-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön kayıtlarını yaptırabilecek. 6-18 yaş arası çocukların ve gençlerin başvuru yapabileceği Satranç Akademisi’nin kayıtları, Kartal Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Ön kayıt başvurularını tamamlayan sporcuların seviye belirlemeleri ise, 5-11 Eylül 2022 tarih ve 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nde uzman eğitmen kadrosu ile verilecek olan dersler ise, 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Yaş ve seviye gruplarına göre ayrılacak olan sınıflarda 12-18 kişi eğitim alacak. Yüz yüze planlanan eğitimler gerekli görülen durumlarda ise online olarak gerçekleştirilebilecek.

Orta ve ileri seviye sınıflar; Pazartesi-Salı-Çarşamba- Perşembe günleri 18.00-20.00 saatleri arasında seviyelerine göre haftada 1 veya 2 gün eğitim alacak.

Başlangıç, temel ve kültür sınıfları ise, Cumartesi-Pazar 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30 saatleri arasında yer alacak grupların birinde haftada 1 gün eğitim alacak. Pazar günü ise sadece 2017 doğumlu çocuklara eğitim verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA