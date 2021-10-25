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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Sınavlarına Rekor Başvuru

 Kartal Belediyesi tarafından, çocukların erken yaşta sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve müzikle tanışmasını sağlamak amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin, ‘Müzik Bölümü’ için yetenek sınavları gerçekleştirildi. Sınavlara, hem Kartal’dan hem de İstanbul’un birçok ilçesinden rekor sayıda başvuru yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Sınavlarına Rekor Başvuru
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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Kartal’ın kültür ve sanat hayatında, Kartallı çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 

Piyano, keman, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında eğitimlerin verildiği Müzik Bölümü’nün, yetenek sınavları gerçekleştirildi. 

7-15 yaş aralığındaki çocukların başvurduğu yetenek sınavlarında bu sene, sadece Kartal’dan değil İstanbul’un birçok ilçesinden rekor sayıda başvuru yapıldı. Sınav boyunca onlarca çocuk ve genç, akademiye kabul edilmek için jüri üyelerine yeteneklerini sergiledi.

“Başvuruların Yoğunluğu, Doğru Bir İş Yaptığımızın Kanıtı”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın kültür sanat merkezi olması hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydederek; “Kartal Belediyesi Sanat Akademimiz heyecanlı bir gün yaşıyor. Çocuklarımız bugün, akademiye girebilmek için yetenek sınavına giriyor. Kartal Belediyesi olarak, genç yeteneklerimizi geleceğe hazırlamayı ve Kartal’ın kültürel hayatını canlandırmayı çok önemsiyoruz. Bu sene, akademiye olan rekor başvuru ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gözler önüne seriyor. Yetenek sınavlarına giren adaylarımıza bir kez daha başarılar diliyor, kültür ve sanat hayatlarında yaşamları boyunca başarıdan başarıya koşmalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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