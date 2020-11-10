Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden 1’i Obez
Son Dakika
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden...
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe...
İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eyüpsultan’da Törenlerle Anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eyüpsultan’da...

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencilerinden ‘10 Kasım’ Sergisi

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bir sergi düzenledi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 16:00
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencilerinden ‘10 Kasım’ Sergisi
banner171

Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda düzenlenen ‘O Her Yerde’ isimli sergide akademinin yetenekli öğrencilerinin “Atatürk” temalı resimleri yer aldı. Sergiye katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, birbirinden güzel eserlere hayat veren öğrencilere ve öğretmenleri Murat Havan’a teşekkür etti.

Sergi açılışında hazır bulunan Sanat Akademisi’nin Müzik Bölümü öğrencileri ise Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları zengin repertuvar ile eşsiz bir müzik dinletisi sundu. Fuaye alanının girişine yerleştirilen Atatürk’ü anma hatıra defteri ile de öğrenciler Ata’ya olan özlemlerini kaleme aldı.

Sergi 12 Kasım Perşembe gününe kadar Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan fuaye alanında ziyaret edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Anıldı
Ulu Önder Atatürk, Kartal’da Anıldı
Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu
Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu
Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı
Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169