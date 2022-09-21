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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde hayata geçen Sanat Akademisi, çocukların ve gençlerin yeteneklerine fırsat vermek ve destek olmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 11:07
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genç Yetenekleri Bekliyor
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Çocukların ve gençlerin yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Müzik Bölümü’nde eğitim almak isteyen 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yetenek sınavı düzenliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Prof. Cana Gürmen danışmanlığında Akademi’ye piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon, viyola, koro branşlarında öğrenci alımı yapılacak.

Sınav başvuruları; 19 Eylül-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde Kartal'daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.

Yetenek sınavları 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilecek.

Kartal’da ikamet etme şartı aranan sınavlarda başvuran öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır. Pandeminin durumuna göre sınav yeri ve tarihinde de değişiklik olabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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