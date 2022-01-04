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Kartal Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Kartal Belediyesi, çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Robotik Kodlama Atölyesi için yeni dönem öğrenci kayıtlarını başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 09:34
Kartal Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor
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Başvurular Kartal Belediyesi internet sitesinden yapılabilecek

Geleceğin dili olarak adlandırılan robotik kodlama eğitimleri için başvurular 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin internet sitesinden yapılabilecek.

Kartal’da ikamet eden 9-14 yaş arasındaki çocukların başvuracağı Robotik Kodlama Atölyesi’nde iki ay boyunca çocuklara algoritma mantığı, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini bir araya getirerek problem çözme yeteneğinin yanı sıra bilgisayarlarını programlama ve yaratıcılıklarını geliştirme için eğitimler verilecek. 32 saat süren eğitimler ile çocuklara teknoloji ve bilimsel dünyanın da kapıları aralamış olacak. Eğitimler, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde verilecek.

Geleceğin dili Robotik Kodlama Atölyesi’nde

Teknolojinin ve bilimin önemine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da çocuklarımızın ve gençlerimizin teknoloji, bilim, sanat ve spor ile iç içe olması adına çalışmalarımızı önceleyerek bu yola çıktık. Robotik Kodlama Atölyemiz ise bunlardan biri. Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde çocuklarımıza da fırsat eşitliği sağlanabilmesi adına bu projeyi başlattık. Geçtiğimiz iki aylık dönemde çocuklarımız Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitimlerini alarak sertifikalarına kavuştu. Şimdi yeni öğrencilerimiz atölyemizde eğitim alacaklar. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza sunacağımız her şeyin bizim için ayrı bir yeri var.” ifadelerini kullandı.

Kayıt ve detaylı bilgi için www.kartal.bel.tr adresinden ve Komşu İletişim Merkezi 444 4 578’den bilgi alınabilecek.

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