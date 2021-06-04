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Kartal Belediyesi personellerine afet gönüllüsü eğitimi veriliyor

Kartal Belediyesi, ilçede olası bir afet ve acil durumlarda nasıl hareket edileceğinin öğrenilmesi amacıyla belediye personeline yönelik düzenlediği afet gönüllüsü eğitimleri başladı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Esentepe Mahallesi’nde bulunan yerleşkede verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2021 Cuma 09:26
Kartal Belediyesi personellerine afet gönüllüsü eğitimi veriliyor
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Kartal Belediyesi’nin personellerine yönelik olarak başlattığı afet gönüllüsü eğitim programı kapsamında başlayan ve ilk grubun 3 gün süren eğitimlerinde personele; deprem, yangın, kaza gibi pek çok afet durumunda nasıl hareket edecekleri anlatıldı. Yapılması gereken hazırlıklar ve müdahale biçimleri uygulamalı olarak gösterildi.

Afet gönüllüsü olmanın teşvik edilerek başlatıldığı eğitim programında; Afet Bilinci Eğitimi, Afet Psikolojisi, Yangın Eğitimi, Yangın Tatbikatı, Temel İlkyardım, Temel Düğümler, Arama Kurtarma Malzemeleri ve Kullanımı ve enkaz çalışması gibi konular uzmanlar tarafından aktarıldı. Eğitimin uygulamalı bölümlerinde ise personele yangın söndürme eğitimi verildi. Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmede nelere dikkat edilmesi gerektiği eğitimlerle uygulamalı olarak gösterildi. Koruyucu kıyafetler giyerek yangına müdahale eden afet gönüllüleri öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı yakaladı. Ayrıca personele deprem konusunda hayati birçok bilgi verildi ve enkazda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan alet ve makineler tanıtıldı. Uygulanan tatbikat ile bir enkazda kaldırmada görevlendirilen personel önce çevre güvenliği alarak alet ve makineleri enkaza ulaştırdılar ardından da enkazda kazı makineleri ile arma kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kartal Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Kartal’daki afet gönüllülerini artırmak amacıyla sürdürdüğü eğitimler ilerleyen dönemlerde de devam edecek. 

Eğitimler ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olası bir afette eğitimli insan ihtiyacının had safhaya çıktığını ve bu eğitimi almış bireylerin pek çok hayat kurtardığını belirterek Kartal’da binlerce afet gönüllüsü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. İstanbul’un bir deprem beklediği gerçeğini de göz önüne alarak her bir belediye personelinin temel afet eğitimine sahip olması gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, Kartal Sivil Savunma Uzmanlığı’nın yerleşkesinde gerekli eğitim ve tatbikat olanaklarının yer aldığını vurguladı. Kartal’da gönüllü herkesin bu eğitimi almak için başvurabileceğini belirten Başkan Yüksel; doğal afetlerin yanı sıra, yangın, kaza gibi pek çok kötü durum ile ilgili hayat kurtaran bilgi ve uygulamaların, verilen eğitimlerde yer aldığını söyledi.

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