Kartal Belediyesi Personeline Kanser Bilinçlendirme Semineri

Sigara İçenler Daha Büyük Risk Altında

Sunumda günümüzde tüketilen gıdaların kanser riskiyle ilişkisi, yaş grupları ve cinsiyete göre en çok görülen kanser türleri anlatılırken en önemli risk gruplarından birinin sigara içenler olduğu anlatıldı. Yapılan araştırmalara göre sigara içen insanların tüm kanser türlerinde içmeyenlere göre daha büyük risk altında oldukları kaydedildi.

Yaş İlerledikçe Erken Tanının Önemi Artıyor

Yaklaşık iki saat süren seminer soru-cevap şeklinde devam etti. Op. Dr. Gürsel Çığ, Kartal Belediyesi personelinin sorularını yanıtlarken düzenli kontrol ve erken tanının önemine de değindi.

Kanser türlerinde özellikle yaş ilerledikçe riskin daha çok arttığından ve erken tanının öneminden bahseden Çığ, her yaşta düzenli kontrol yaptırmanın hayat kurtarabileceği üzerinde önemle durdu.

Seminerin sonunda Op. Dr. Gürsel Çığ, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e bu buluşmanın sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)