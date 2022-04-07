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Kartal Belediyesi Personeline Kanser Bilinçlendirme Semineri

Kartal Belediyesi, ‘1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ kapsamında belediye personeline yönelik ‘Sık Görülen Kanser Türleri, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri’ konulu bir bilinçlendirme semineri gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi ve Türk Kızılay Kartal Özel Hastanesi iş birliğiyle Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminerin sunumu Op. Dr. Gürsel Çığ tarafından yapıldı. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı seminere; belediyenin çeşitli birimlerinden personel, gönüllü olarak katılım sağladı. Op. Dr. Gürsel Çığ seminerde; kanser türleri, nedenleri, kanserin teşhisi, tedavisi, risk grupları, istatistiksel veriler ve doğru bilinen yanlışlar gibi birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 10:05
Kartal Belediyesi Personeline Kanser Bilinçlendirme Semineri
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Sigara İçenler Daha Büyük Risk Altında

Sunumda günümüzde tüketilen gıdaların kanser riskiyle ilişkisi, yaş grupları ve cinsiyete göre en çok görülen kanser türleri anlatılırken en önemli risk gruplarından birinin sigara içenler olduğu anlatıldı. Yapılan araştırmalara göre sigara içen insanların tüm kanser türlerinde içmeyenlere göre daha büyük risk altında oldukları kaydedildi.

Yaş İlerledikçe Erken Tanının Önemi Artıyor

Yaklaşık iki saat süren seminer soru-cevap şeklinde devam etti. Op. Dr. Gürsel Çığ, Kartal Belediyesi personelinin sorularını yanıtlarken düzenli kontrol ve erken tanının önemine de değindi.

Kanser türlerinde özellikle yaş ilerledikçe riskin daha çok arttığından ve erken tanının öneminden bahseden Çığ, her yaşta düzenli kontrol yaptırmanın hayat kurtarabileceği üzerinde önemle durdu.

Seminerin sonunda Op. Dr. Gürsel Çığ, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e bu buluşmanın sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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