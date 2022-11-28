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Kartal Belediyesi Personeline İşaret Dili Eğitimi

Kartal Belediyesi, düzenlediği kurum içi seminerleri kapsamında çalışanlarına verdiği eğitimlere bir yenisini ekledi. Bu kapsamda gerek belediyeye gelen vatandaşlar arasında gerekse belediye personeli arasında pek çok işitme engelli bireylerin olmasından dolayı ‘İşaret Dili’ kursu başlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2022 Pazartesi 11:09
Kartal Belediyesi Personeline İşaret Dili Eğitimi
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Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilçe halkına daha iyi hizmet sunmak, hizmet kalitesini artırmak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Eğitimler kapsamında belediye personeline yönelik İşaret Dili kursu başlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İşitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak amacıyla; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta yetkili kurum öğretmeni Figen Gökçe tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09:00 -12:00 saatleri arasında yapılan toplam 120 saatlik kurs sonunda katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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