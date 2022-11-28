Kartal Belediyesi Personeline İşaret Dili Eğitimi

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, ilçe halkına daha iyi hizmet sunmak, hizmet kalitesini artırmak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Eğitimler kapsamında belediye personeline yönelik İşaret Dili kursu başlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İşitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak amacıyla; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta yetkili kurum öğretmeni Figen Gökçe tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09:00 -12:00 saatleri arasında yapılan toplam 120 saatlik kurs sonunda katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )