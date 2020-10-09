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Kartal Belediyesi, Öğrencileri ile Buluşacak Okulları Dezenfekte Ediyor

Kartal Belediyesi, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitimin başlayacağı 12 Ekim Pazartesi öncesi, ilçe genelindeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2020 Cuma 09:48
Kartal Belediyesi, Öğrencileri ile Buluşacak Okulları Dezenfekte Ediyor
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Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; okul binalarının içleri, sınıflar, tırabzanlar, tuvaletler, öğretmen odaları, kapılar, masa ve sıralar, okul bahçeleri ile öğrencilerin temas edebilecekleri bütün alanlar dezenfekte ediliyor.

Nano Gümüş İyon Teknolojisinin kullanıldığı dezenfekte çalışmalarında, 12 kişiden oluşan 4 farklı ekip çalıştı. Gün boyu yoğun bir şekilde devam eden hijyen mesaisi kapsamında, Kartal’da eğitime başlayacak 81 okul köşe bucak dezenfekte edilerek okullarına kavuşacak minik öğrenciler için hazır hale getirildi. 

Çocuklarımızın, Genç Kardeşlerimizin Sağlığı ve Geleceği Bizler İçin Çok Önemli

Covid-19’un gündeme gelmesi ile birlikte dezenfekte çalışmalarına ilk olarak okullardan başladıklarını dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “ Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile birlikte teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, yüz yüze eğitime başlayacak kardeşlerimiz için okulları köşe bucak dezenfekte etti. Önümüzdeki süreçte de söz konusu çalışmalar rutin bir şekilde gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın, genç kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği bizler için çok önemli, çalışmalarımız ve projelerimizle kendilerini desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Kendilerine sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi.

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