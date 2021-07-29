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Kartal Belediyesi'nin Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor

Kartallı Çocuklar 7 Farklı Branşta Spor Eğitimi Alacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:53
Kartal Belediyesi'nin Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor
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Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmasını, hayatlarında spora daha çok yer vermelerini ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacı ile başlattığı Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri için kayıtları almaya başladı.

Toplamda 7 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek. Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Atletizm, Güreş ve Eskrim dallarında çocuklara eğitimlerin verileceği spor kursları için 26 Temmuz 2021’de başlayan kayıtlar, 05 Ağustos 2021 tarihine kadar www.kartal.bel.tr adresinden alınmaya devam edecek.

Güreş

2008-2012 doğumlu çocuklar için Güreş Kursu, Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri, 17.00-20.00 saatleri arası Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Eskrim

2009-2013 doğumlular için Eskrim Kursu, Salı-Perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arası Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Atletizm

2008-2011 doğumlular için Atletizm Kursu, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-12.00 saatleri arası Atalar Spor Kompleksi’nde verilecek.

Masa Tenisi

2011-2010 doğumlular için Cumartesi-Pazar 12.00-13.00 saatleri arasında, 2009 doğumlular için ise Cumartesi-Pazar 13.00-14.00 saatleri arasında verilecek olan Masa Tenisi Kursu, Hürriyet Kültür Merkezi -2. katta başlayacak.

Voleybol

2008-2009 ve 2010 doğumlular için Cumartesi-Pazar 10.00-11.00 saatleri arasında, 2011-2012-2013 doğumlular için Cumartesi-Pazar 11.00-12.00 saatleri arasında verilecek olan Voleybol Kursu, Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.

Basketbol

2009-2010 doğumlular için Cumartesi-Pazar 10.00-11.00 saatleri arasında, 2011-2012-2013 doğumlular için ise yine Cumartesi-Pazar 11.00-12.00 saatleri arasında verilecek olan Basketbol Kursu ise Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.

Cimnastik

Kartal Belediyesi’nin Cimnastik Kursu için 2012-2013 doğumlu çocuklar, Cumartesi-Pazar 10.00-11.00 saatleri arasında, 2014-2015 doğumlular ise Cumartesi-Pazar 11.00-12.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda eğitim alacak.

Her kursiyerin sadece bir branş ve bir kura başvurma hakkının olduğu eğitimler, 07 Ağustos 2021’de başlayacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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