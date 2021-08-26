Kartal Belediyesi'nden Zafer Bayramına Özel Dev Organizasyon

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde; halk konserlerinden sergilere ve mahalle eğlencelerine kadar, 6 gün 6 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir bayram kutlama programına hazırlanıyor.
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünü anmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları şarkılarını bu kez Zafer Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.
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Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı’ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.
Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü’nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına yürüyecek.
“Tüm Komşularımızı Bayram Coşkumuza Ortak Olmaya Çağırıyoruz”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallılar’ı 6 gün boyunca sürecek Zafer Bayramı coşkusuna katılmaya davet ederek; “Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu yaşamaya hazırlanıyoruz. Kartallı komşularımız için unutulmayacak bir bayram programı hazırladık. Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü’nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal’da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
27 Ağustos günü başlayan ve 31 Ağustos’ta sonlanan Kartal Belediyesi’nin Zafer Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;
27 AĞUSTOS CUMA
Yer: Belediye Hizmet Binası
Saat: 14.00
Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Yunus Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.00
Program: Ceza Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
28 AĞUSTOS CUMARTESİ
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası
Yer: Dragos Sahil Amfi Önü
Saat: 10.00-13.00-16.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Cevizli
Saat: 14.00-17.00
Program: Ceylan Ertem Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
29 AĞUSTOS PAZAR
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış
Yer: Eski Kartal Stadı
Saat: 11.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 17.00
Program: Manga Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
30 AĞUSTOS PAZARTESİ
Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 14.00-17.00
Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.00
Program: Moğollar Konseri
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.30
Program: Zafer Yürüyüşü
Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na
Saat: 20.00
Program: Ümit Besen- Pamela Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
31 AĞUSTOS SALI
Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Esentepe Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İlyas Yalçıntaş Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 22.00
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)