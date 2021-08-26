Kartal Belediyesi'nden Zafer Bayramına Özel Dev Organizasyon

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde; halk konserlerinden sergilere ve mahalle eğlencelerine kadar, 6 gün 6 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir bayram kutlama programına hazırlanıyor.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünü anmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları şarkılarını bu kez Zafer Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.

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Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı’ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.

Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü’nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına yürüyecek.

“Tüm Komşularımızı Bayram Coşkumuza Ortak Olmaya Çağırıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallılar’ı 6 gün boyunca sürecek Zafer Bayramı coşkusuna katılmaya davet ederek; “Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu yaşamaya hazırlanıyoruz. Kartallı komşularımız için unutulmayacak bir bayram programı hazırladık. Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü’nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal’da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

27 Ağustos günü başlayan ve 31 Ağustos’ta sonlanan Kartal Belediyesi’nin Zafer Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;

27 AĞUSTOS CUMA

Yer: Belediye Hizmet Binası

Saat: 14.00

Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Yunus Mahallesi

Saat: 14.00-17.00

Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.00

Program: Ceza Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası

Yer: Dragos Sahil Amfi Önü

Saat: 10.00-13.00-16.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Cevizli

Saat: 14.00-17.00

Program: Ceylan Ertem Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

29 AĞUSTOS PAZAR

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış

Yer: Eski Kartal Stadı

Saat: 11.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 17.00

Program: Manga Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

30 AĞUSTOS PAZARTESİ

Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 14.00-17.00

Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.00

Program: Moğollar Konseri

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.30

Program: Zafer Yürüyüşü

Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na

Saat: 20.00

Program: Ümit Besen- Pamela Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

31 AĞUSTOS SALI

Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Esentepe Mahallesi

Saat: 14.00-17.00

Program: İlyas Yalçıntaş Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 22.00

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)