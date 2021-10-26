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 Kartal Belediyesi'nden Kreş Öğrencilerine Online İngilizce Eğitimi

Türkiye’de ilçe belediyeleri içinde en fazla kreşe sahip olan Kartal Belediyesi, minik öğrencilerini geleceğe hazırlayan projelere imza atmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 10:31
 Kartal Belediyesi'nden Kreş Öğrencilerine Online İngilizce Eğitimi
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocuklara yönelik çalışmalara öncelik vererek ilçede hizmet veren 15 tane Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Kartal Belediyesi, yapılan çalışmalarla da eğitim sistemine yönelik ayrıcalık yaratmayı sürdürüyor.

Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında kreş öğrencilerine online ingilizce eğitimi verildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 3 aylık eğitim programında minik öğrenciler İngilizce eğitimi aldı. Kreşli öğrenciler, eğitim programı sayesinde temel seviyede İngilizce öğrenimini tamamladı. Projenin sonunda, eğitime katılan Maltepe Üniversitesi öğretmenlerine teşekkür plaketi ve sertifika takdim edildi.

 “Öğrencilerimize Evrensel Bir Eğitim Veriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, eğitimi gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür plaketi ve sertifika takdim etti. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi’nin kreş öğrencilerine yönelik evrensel bir eğitim verdiğini vurgulayarak; “Bugün, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüz için anlamlı bir gün. 3 ay boyunca düzenlenen online ingilizce eğitimi programımızı tamamladık. Maltepe Üniversitesi’ndeki öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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