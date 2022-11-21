Kartal Belediyesi'nden Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil Etkinliği

Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların (ambalaj atıkları, atık camlar, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık tekstil, elektrikli ve elektronik atıklar) toplanmasını sağlayarak, cadde ve sokaklara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarına atıkların bırakılmasını sağlayan Kartal Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında da farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme amacıyla bir etkinlik düzenleyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Avrupa Atık Azaltım Haftası 2022 yılında ‘Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ teması ile gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik ile, 19-27 Kasım tarihleri aralığını kapsayan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda 'sıfır atık' kavramına bir kez daha dikkat çekilecek.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 23 Kasım Çarşamba günü saat 10:00-15.00 aralığında gerçekleştirilecek olan 'Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ etkinliğinde okul öğrencilerine yönelik çevre temalı tiyatrolar, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim sunumu, çevre temalı atölye çalışmaları, eski tişörtlerden çanta yapımı da gerçekleştirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )