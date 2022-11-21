banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.490,46
ALTIN
1.043,26
DOLAR
18,63
STERLİN
22,02
EURO
19,07
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
Son Dakika
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili...
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu Şehri Ve Ülkeyi Nasıl Ayağa Kaldırırız Siz Hayal Edin”
Son Dakika
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu...
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
Son Dakika
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde...
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi Arazisini Yaşam Merkezi Yaptık
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi...

Kartal Belediyesi'nden Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil Etkinliği

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde ‘sıfır atık’ çalışmalarıyla atıkların geri dönüşümü için başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:52
Kartal Belediyesi'nden Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil Etkinliği
banner171

Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların (ambalaj atıkları, atık camlar, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık tekstil, elektrikli ve elektronik atıklar) toplanmasını sağlayarak, cadde ve sokaklara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarına atıkların bırakılmasını sağlayan Kartal Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında da farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme amacıyla bir etkinlik düzenleyecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Avrupa Atık Azaltım Haftası 2022 yılında ‘Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ teması ile gerçekleştirilecek. 

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik ile, 19-27 Kasım tarihleri aralığını kapsayan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda 'sıfır atık' kavramına bir kez daha dikkat çekilecek.  

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 23 Kasım Çarşamba günü saat 10:00-15.00 aralığında gerçekleştirilecek olan  'Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ etkinliğinde okul öğrencilerine yönelik çevre temalı tiyatrolar, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim sunumu, çevre temalı atölye çalışmaları, eski tişörtlerden çanta yapımı da gerçekleştirilecek. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
Kartal’da Atık Piller Bez Çanta Ve Deftere Dönüşüyor
“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
“Eyvah Kaynanam” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
Kartal’da Tiyatroyla Dolu Hafta Sonu
Kartal’da Tiyatroyla Dolu Hafta Sonu
Kartallı Kreş Öğrencilerinden Kızılay Haftası Etkinliği
Kartallı Kreş Öğrencilerinden Kızılay Haftası Etkinliği
Su Sporlarının İstanbul’daki Gözdesi Dragos Su Sporları Merkezi
Su Sporlarının İstanbul’daki Gözdesi Dragos Su Sporları Merkezi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169