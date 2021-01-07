Kartal Belediyesi'nde 2021 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Kartal Belediye Meclisi 8. Dönem 2. Toplantı Yılı Ocak Ayı İlk Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında Kartal Belediye Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülerek komisyonlara havalesi yapıldı.



2021 yılının ilk meclis konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, şunları kaydetti;

2021’i Daha Güzel Bir Yıl Yapacağız

"Sevgili arkadaşlar, 2020 yılını geride bıraktık, 2021 yılını hep birlikte karşıladık. Başta ülkemize, sonra Kartalımıza daha iyi, daha sağlıklı, daha huzurlu bir yıl diliyorum. 2020 yılı hepimizi ziyadesiyle üzdü. Olumsuz hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. İnşallah 2021 yılı daha iyi bir yıl olur. Daha güzel şeylerle karşı karşıya kalırız. Tüm bu zorluklara rağmen 2021 yılının daha güzel geçmesi için hep birlikte elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Evet, zor bir yıldı; felaketler, seller, depremler ve pandemi süreci... Ama ben inanıyorum ki her birinin üstesinden gelip 2021 yılını daha güzel yapacağız. "



"Tabii pandemi süreci başta sağlık çalışanlarımızı bir hayli yordu. Onunla birlikte belediyeler başta olmak üzere kamu çalışanlarını zorlu bir süreç karşıladı. İnsanlara -evde oturun, aman dikkat edin- dediğimiz süreçlerde çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde ve büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiler. Bu süreçte 2 yakın çalışma arkadaşımızı kaybettik. Aralık ayı içerisinde Ümit Murat Aydın ve Ömer Bulut'u kaybettik. Bir zabıta kardeşimiz, bir de güvenlik kardeşimiz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Bütün belediye ailemize başsağlığı diliyorum. Zor bir süreç. Yine aynı şekilde hayatını kaybeden birçok sağlık çalışanı ve sağlık emekçisi ve kamu çalışanlarının mekânları cennet olsun diliyorum. "



5 Binin Üzerinde Komşumuzu Ziyaret Ettik

"Bu olumsuzluklar, bu zor koşullara rağmen yine de hizmetlerin devamlılığını yerine getirebilmek için çalışma arkadaşlarımızla sahadayız. Komşu İletişim Saha Hareketimiz ile beraber mahallelerimizde komşularımızın evlerine tek tek gitmeye gayret gösteriyoruz. Onların fikirlerini ve önerilerini alıp bir de hediye olarak hijyen paketi bırakıyor arkadaşlarımız. Yalı Mahallesi ziyaretlerini tamamlayan ekiplerimiz, Yunus Mahallesi’nde devam ediyorlar şu anda hane ziyaretlerine. Kartal'ın 20 mahallesinde de bu hizmet ve iletişim devam ederek ilerleyecek. Şu ana kadar 5 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirildi. Yine mahallelerimizdeki altyapı çalışmaları da devam ediyor. Yakın zaman içerisinde 500 günlük sunumlarımızla komşularımızla buluşmaya gayret göstereceğiz. Saha çalışmalarımız Ocak ve Şubat aylarında da tüm hızıyla devam edecek. 2021 yılında daha iyi, daha güzel, daha sağlıklı, Kartalımızı daha da güzelleştirecek çalışmalara devam etmek istiyoruz."

Denetim Komisyonu Üyeleri Belli Oldu



Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından Denetim Komisyonu için üyelik seçimine geçildi. Yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi’nden; Yusuf Altay ve Yasin Ünder Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ise Arzu Öğüt Şimşek bir seçim dönemi için Denetim Komisyonu Üyesi seçildiler.