Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı...
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”
Son Dakika
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet...
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri Kullanıyor
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri...
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?
Son Dakika
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden...

Kartal Belediyesi Muhtarlar Toplantısı’nın 134’üncüsünü Gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi’nin 11 yıldır her ayın ilk haftası ilçe muhtarlarının mahallelerindeki sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği Muhtarlar Toplantısı’nın 134’üncüsü gerçekleştirildi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:19
Kartal Belediyesi Muhtarlar Toplantısı’nın 134’üncüsünü Gerçekleştirdi
banner171

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

“Sorunlara Derman Olmaya Devam Edeceğiz”

Muhtarlar Toplantısı’nın Ekim ayı oturumunu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu yönetti.

Kartal Belediyesi’nin katılımcı demokrasinin gereği olarak mahalle muhtarlarını çok önemsediğini kaydeden Mustafa Oktay Aksu, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent için Kartal Belediyesi’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek sözlerine şöyle devam etti, “Kartallı komşularımız için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Esnaf kardeşlerimize ‘500 Gün Yolculuk’ adını taşıyan bir sunum gerçekleştirerek göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi verdi. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu 500 gün boyunca ilçemizin kronikleşmiş birçok sorununa çözüm ürettik. Siz muhtarlarımızı ‘birlikte yönetim’ anlayışımızın gereği olarak yönetimimize ortak ettik. Katılımcı Demokrasi anlayışından ödün vermeden, ilçemizin sorunlarına derman olmaya devam edeceğiz.”

Toplantının bundan sonraki bölümünde Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar; mahallelerindeki sorunları, görüş ve önerilerini ileterek konuşmalarını yaptı. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda muhtarlar tarafından iletilen sorunlar kayıt altına alındı. Toplantının sonunda ise Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Kartal Esnafına 500 Günlük İcraatlarını Anlattı
Başkan Gökhan Yüksel Kartal Esnafına 500 Günlük İcraatlarını Anlattı
Başkan Gökhan Yüksel'den İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman'a Ziyaret
Başkan Gökhan Yüksel'den İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman'a Ziyaret
“Yansımalar 2 Karma Resim Sergisi” Kartal Belediyesi’nde Açıldı
“Yansımalar 2 Karma Resim Sergisi” Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Başkan Gökhan Yüksel, Yeni Park Alanlarındaki Çalışmaları Yerinde İnceledi
Başkan Gökhan Yüksel, Yeni Park Alanlarındaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169