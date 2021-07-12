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Kartal Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçede büyük bir kurban pazarı kurarak, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:03
Kartal Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
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Kurban Pazarı’nda Koronavirüse Karşı Sıkı Tedbirler

İlçede, kurban satış işlemlerinin; temiz, rahat ve profesyonel olması amacıyla büyük bir kurban pazarı kurulurken, 12 farklı noktada kesim işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlendi. Ayrıca, kurban satış alanında Covid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak adına, satış alanlarına giren vatandaşlar için dezenfekte istasyonları yerleştirilirken, alana girişe de HES kodu zorunluluğu getirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi

Öte yandan, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, kurban pazarındaki tüm hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve nakil belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Kesim esnasında hayvanların kaçması durumunda görev yapacak yakalama timi oluşturulurken, kesim alanlarında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz sağlık durumuna karşı da ambulans bekletiliyor. Öte yandan koronavirüs riskine karşı alınan kararla, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de satış esnasında el sıkışma adeti yasaklandı.

“Kurbanlıkların Sağlık Durumu Tek Tek Kontrol Ediliyor”

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, Kartal Belediyesi’nin Kurban Bayramı’na dair tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydederek, “Kurbanlıkların, kurban vasıflarına uygun olup olmadığına dair kontrollerimizi yapıyoruz. Hayvanların, aşı kartlarını, sağlıklı olup olmadıklarına dair belgeleri ile nakil belgelerini kontrol ediyoruz. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanlar zaten kurbanlıktan men ediliyor. Kurban Bayramı iki yıldır pandemi koşullarında yapılıyor. Bu anlamda, kurban satış alanına girişte dezenfekte istasyonumuzu hazır ettik. Maske ve eldiven gibi hijyen koşullarını sağlayacak şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. Komşularımıza çağrımız, bu bayramı da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyararak geçirmemiz. Bayramda tedbirlere uyarsak, bayramdan sonrası da bizler için sıkıntısız geçecektir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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