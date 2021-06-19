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Kartal Belediyesi kreşlerinde karne ve mezuniyet sevinci

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler hem karnelerine kavuştu, hem de mezuniyet heyecanını yaşadı.2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören, 3-4 yaş grubu öğrenciler karnelerine kavuşurken, 6 yaş grubu öğrenciler ise mezun olmanın sevincini yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Haziran 2021 Cumartesi 12:57
Kartal Belediyesi kreşlerinde karne ve mezuniyet sevinci
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından, öğrenim hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşayan minikler için, okul bahçelerinde bir mezuniyet ve karne töreni gerçekleştirildi. Karne töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı. Minik öğrenciler, karne ve diplomalarını; Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Adem Uçar’ın elinden aldı. Törende Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocuk dostu bir kent anlayışı ile ilçede hizmet veren kreş sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Başkan Vekili Aksu’dan ‘Çağdaş ve Bilimsel Eğitim’ Vurgusu

Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, törende yaptığı konuşmada, miniklerin mutlu günlerinde heyecanını paylaştıklarını ifade ederek; “Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Kartal Belediyesi olarak, kreşlerimizde tüm yerel yönetimler içinde öncü olarak, bilimsel ve çağdaş ve eğitime sahibiz. Çünkü ilhamımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. Bugün, kreş öğrencilerimizin aldıkları karneler ve diplomaları ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel örneklerinden biri. Tüm kreş öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini bir kez daha tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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