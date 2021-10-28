Kartal Belediyesi Kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından renkli ve eğlencelibir kutlama programı düzenlendi. Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreşi’nde gerçekleştirilen kutlamaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut’un yanı sıra Kartallı vatandaşlar ve veliler katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kreşli Miniklerin Heyecanına Ortak Oldu

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın kısa bir konuşma yaptı. Kartal Belediyesi’nin, sahip olduğu 15 kreş ile Türkiye’de en fazla kreşe sahip olan ilçe belediyesi olduğunu vurgulayan Aydın, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatlarıyla kreş sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kutlama programına katılan Başkan Gökhan Yüksel’e ise velilerin ve çocukların ilgisi yoğun oldu. Burada kreş öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, gösteri öncesi heyecanlarına ortak olduğu miniklerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Kreş Öğrencileri, Gösterileriyle Herkesi Büyüledi

Programın ilerleyen dakikalarında Kartal Belediyesi'nin ilçede hizmet veren kreşlerinde eğitim öğretim gören kreş öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sundu. Korodan, halk oyunlarına pek çok farklı gösteri gerçekleştirilen çocuklar,kutlamaların adına yakışır bir şekilde geçmesini sağladı. Miniklerin gösterisi kutlamalara katılan yetişkinlerin de büyük beğenisini topladı. Katılımcılar; taptaze heyecan ve mutluluklarını, hazırladıkları gösterilerle harmanlayan ve gösterilerin sonunda Türk bayrağı açan minikleri, büyük bir coşkuyla alkışladı.

Kartal Belediyesi’nin diğer kreşleri de miniklerin hazırladığı birbirinden güzel gösterilere sahne oldu. Hazırladıkları gösterilerle bu anlamlı bayramı kutlayan minikleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, öğretmenleri ve aileleri de yalnız bırakmadı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)