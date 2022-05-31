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Kartal Belediyesi Kreşleri İçin Ön Kayıtlar, Haziran’da Alınmaya Başlıyor

Kartal Belediyesi kreşleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Kreşlere öğrenci kayıtlarının ön başvuruları, 1-11 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 09:57
Kartal Belediyesi Kreşleri İçin Ön Kayıtlar, Haziran’da Alınmaya Başlıyor
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Türkiye’nin en fazla kreşine sahip belediyesi olma özelliğini taşıyan Kartal Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.

Ön Başvurular Belediyenin İnternet Sitesinde

Kreşlere kayıt için yapılacak ön başvurular; 1-11 Haziran tarihleri arasında, belediyenin resmi internet sitesi olan; www.kartal.bel.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişinin ardından ön başvuruların kesin sonuçları ise, 24 Haziran’da yine Kartal Belediyesi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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